София Стужук обнажила ягодицы на чувственных фото, которые сделал Андрей Шатырко (фото)

Украинская блогер София Стужук, которую недавно затравили российские фанаты, устроила чувственную фотосессию в спальне. Девушка позировала в топе и нижнем белье, лежа на кровати, демонстрируя стройную фигуру и соблазнительные формы. Фотосессию блогер сопроводила текстом и адресовала его девушкам, которые боятся остаться одни.
Новыми фото София Стужук поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Страшно остаться одной. Если тебе тоже страшно, то я здесь, чтобы подбодрить тебя. Знаете, когда страшно? Когда "всю себя без остатка мужчине". Когда есть зависимость ментальная или финансовая – когда кажется и понимаешь, что самой сложненько будет. Страшно ответственность брать на себя. А ведь исток прост – не выстраивать зависимые отношения, а всегда оставаться личностью, – написала София Стужук.
Блогер призвала своих подписчиц кайфовать от жизни, заниматься любимым делом и заботиться о себе. По словам Софии, если девушка будет живой и интересной, то точно не будет одна. Затем Стужук добавила, что намного лучше быть свободной, чем в нежеланных отношениях.
София также предложила угадать поклонникам, кто сделал эти чувственные снимки.
"Кудрявенький", – написали Софии, имея в виду ее нового бойфренда, Андрея Шатырко.
Блогер подтвердила.
Смотрите интервью с Софией Стужук:
Ранее София Стужук снялась в откровенной фотосессии для Playboy.