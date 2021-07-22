Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Украинки без фотошопа

Принцу Джорджу - 8!

Памяти Ступки

Рекорд у монархов

Что с МакSим

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

София Стужук обнажила ягодицы на чувственных фото, которые сделал Андрей Шатырко (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
22 июля, 20:00
Копировать ссылку
Блогер София Стужук, на которую подписано в Instagram более пяти миллионов человек, поделилась с поклонниками откровенными кадрами и не менее откровенными мыслями
София Стужук позировала полуобнаженной
София Стужук позировала полуобнаженной / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Украинская блогер София Стужук, которую недавно затравили российские фанаты, устроила чувственную фотосессию в спальне. Девушка позировала в топе и нижнем белье, лежа на кровати, демонстрируя стройную фигуру и соблазнительные формы. Фотосессию блогер сопроводила текстом и адресовала его девушкам, которые боятся остаться одни.

Новыми фото София Стужук поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Страшно остаться одной. Если тебе тоже страшно, то я здесь, чтобы подбодрить тебя. Знаете, когда страшно? Когда "всю себя без остатка мужчине". Когда есть зависимость ментальная или финансовая – когда кажется и понимаешь, что самой сложненько будет. Страшно ответственность брать на себя. А ведь исток прост – не выстраивать зависимые отношения, а всегда оставаться личностью, – написала София Стужук.

Блогер призвала своих подписчиц кайфовать от жизни, заниматься любимым делом и заботиться о себе. По словам Софии, если девушка будет живой и интересной, то точно не будет одна. Затем Стужук добавила, что намного лучше быть свободной, чем в нежеланных отношениях.

София Стужук позировала для Андрея Шатырко
София Стужук позировала для Андрея Шатырко / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

София также предложила угадать поклонникам, кто сделал эти чувственные снимки.

"Кудрявенький", – написали Софии, имея в виду ее нового бойфренда, Андрея Шатырко.

Блогер подтвердила.

Скриншот Instagram

Смотрите интервью с Софией Стужук:

Ранее София Стужук снялась в откровенной фотосессии для Playboy.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
75-летняя Шер на прогулке в Италии
Все обсуждают
7-летнего сына Стаса Пьехи зверски избили
Быть в курсе
Цитата дня

На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

Ната Жижченко солистка ONUKA
Как ONUKA объяснила свое решение
"Секс в большом городе" вернется на экраны
Все, что известно о сиквеле на сегодня
Интересно
Сольник звезды
MONATIK
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять