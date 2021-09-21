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София Стужук опубликовала свои личные фото до похудения: Стыдно показывать (до и после)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
21 сентября, 20:30
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Блогер-миллионница поделилась с поклонниками результатами похудения за три недели. Однако на этом девушка решила не останавливаться
Блогер София Стужук показала результаты похудения
Блогер София Стужук показала результаты похудения / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

26-летняя украинская блогер София Стужук, которая в прямом эфире сделала операцию у Эдгара Каминского, показала свои фотографии до и после похудения. Она сообщила, что за 21 день потеряла всего два килограмма, но тело визуально подтянулось.

Фотографии София Стужук опубликовала в Instagram. Блогер призналась, что после смерти супруга (Дмитрий Стужук умер от осложнений COVID-19 в октябре 2020-го, – ред.) она набрала 10 килограммов. Такого с Софией, по ее словам, никогда не было, а после этого взять себя в руки и похудеть ей долго не удавалось.

Сейчас блогер признается, что ее трансформация тела продолжается.

Просто имейте в виду, что мне пипец как стыдно показывать Вам эти фото. 21 день мы тренировались почти каждый день, питались правильно, ходили на массажи несколько раз в неделю, старались быть активными, даже делали обёртывания, тейпирования и ходили в сауны. Исключили всё вредное, фастфуд, сахар, алкоголь, перекусы и т. д. Два раза сорвались, – написала София Стужук.

София Стужук до и после похудения
София Стужук до и после похудения / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

За это время у Софии Стужук ушло в талии пять миллиметров.

София Стужук похудела на два килограмма
София Стужук похудела на два килограмма / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Блогер отметила, что через месяц будет выглядеть еще лучше.

София Стужук показала, как выглядит после похудения
София Стужук показала, как выглядит после похудения / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Смотрите интервью с Софией Стужук в программе "Зірковий шлях":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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