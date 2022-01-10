Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко

Новые фото Кейт

Дочь Бейонсе

Болезнь Преснякова

Пузатый Ди Каприо

Бритни до срыва

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

София Стужук нарвалась на хейт за отдых в Карпатах без детей: мать-кукушка

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 января, 11:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас Стужук вместе с другими блогерами находится в Буковеле, а вот дети Instagram – блогера остались в Киеве с нянями. Поклонники набросились на молодую маму
Стужук нарвалась на критику из-за детей
Стужук нарвалась на критику из-за детей / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

София Стужук наслаждается своим времяпрепровождением в Буковеле. Блогер делится многочисленными фото и успела покрасоваться аппетитными ягодицами на оне заснеженных Карпат.

Аудиторию Стужук очень возмутил тот факт, что молодая мама оставила троих детей в Киеве без внимания. В Instastories София решила ответить на вопросы фолловеров и нарвалась на волну хейта.

Реклама

Больше всего фанатов интересовало, с кем же Стужук оставила детей. Оказалось, что сейчас за ними присматривают няни, а мама каждый день звонит им.

Скриншот

На вопросы своих подписчиков Стужук ответила, что испытывает вину за то, что оставляет детей, но по ее мнению она делает это для того, чтобы обеспечить комфортную жизни для своих малышей.

Скриншот

Такое отношение Стужук к материнству возмутило поклонников и многие написали ей, что разочарованы поведением молодой мамы.

Реклама
  • "Домой к детям езжай ш****ва б****!"
  • "Честно, ты стала ужасным примером матери, и врагу не пожелаешь"
Скриншот

София Стужук решила ответить всем хейтерам в посте.

Отчет в том, что моя система ценностей и координат всегда была семья. Я человек, в котором любви море. Я нуждаюсь в том, чтобы дарить её и в том, чтобы получать. Я кайфую быть в одних отношениях больше, чем в свободе. Я обожаю быть мамой и очень сильно люблю своих детей. Очень, – написала в публикации блогер.

Напомним, что ранее София сделала себе пластическую операцию и изменила форму груди.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
10 января. Чарльз Пирсон. 159 лет назад (1863) начала работу первая линия лондонской подземки Metropolitan Railway, насчитывающая всего 7 станций. Так появилось первое в мире метро…
На встречу с героем!
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять