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Солист Artik & Asti признался, когда представит новую участницу

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
7 декабря, 09:37
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Популярный дуэт просуществовал десять лет. В начале ноября продюсер и участник группы Артем Умрихин заявил, что Анна Дзюба покидает группу по собственному желанию
Артем Дзюба из Artik & Asti нашел новую солистку
Артем Дзюба из Artik & Asti нашел новую солистку / Фото: Instagram

Артисты уверяют, что расстались на дружеской ноте. Артем Умрихин добавил: он поддерживает певицу в решении уйти в свободное плавание, хотя и очень расстроен. Сейчас Аня сменила имидж и намекнула, что скоро выпустит песню.

Солист Artik & Asti тоже не сидит без дела. Артем Умрихин объявил, что уже нашел новую солистку. Сейчас дуэт работает на новыми хитами на студии.

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Артем Умрихин рассказал, когда представит новую солистку Artik & Asti
Артем Умрихин рассказал, когда представит новую солистку Artik & Asti / Фото: instagram.com/artikastiofficial

В обновленном составе Artik & Asti уже запланировали выступления на новогодних корпоративах. Но публике участник дуэта пока не спешит раскрывать личность новой солистки. Поклонники группы смогут узнать, кто же заменил Дзюбу смогут в следующем году, когда Artik & Asti презентует первую песню в новом составе. Об этом пишет StarHit.

Готовимся. Думаю, что в конце января — начале февраля будем выпускать что-то новое, – сказал Умрихин.

Дуэт Artik & Asti был создан в 2010 году в Украине. Дебютный альбом #РайОдинНаДвоих вышел в 2013 году. Популярность к дуэту пришла в России. Самые популярные треки Artik & Asti: "Грустный дэнс", "Девочка танцуй", "Истеричка".

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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