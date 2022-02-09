Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Кутчера

Пышные и голые

Дочь Меладзе

Апгрейд Агузаровой

Тарзан-художник

Признания Вольновой
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Солист Green Grey Мурик: "Хотел выйти в Тульской области на сцену с украинским флагом"

Интервью
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 февраля, 09:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С вокалистом легендарной украинской рок-группы Green Grey Дмитрием Муравицким (более известным как Мурик) мы созвонились накануне его дня рождения, 3 февраля. А 6-го артисту исполнился 51 год
Дмитрий Муравицкий (Мурик) из Green Grey дал откровенное интервью
Дмитрий Муравицкий (Мурик) из Green Grey дал откровенное интервью / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial, пресс-служба

"Сегодня" поговорили с Муриком о том, почему во второй раз не стал отцом, какие отношения у него с бывшей и нынешней супругами и взрослым сыном, о любимом коте, современной музыке. Затронули тему гастролей в России, языкового скандала и расспросили о судьбе бас-гитариста Green Grey, который в 2013-м был осужден за распространение марихуаны.

Во время нашего звонка Дмитрий репетировал одну из композиций, которая прозвучит на его концерте 13 февраля в клубе Pepper's Club. Там рокер выступит в составе своего сайд-проекта MRK. Концерт называется "50 грамм жизни" и посвящен он 50-летию музыканта.

Реклама

О возрасте

По такому случаю мы не могли не поинтересоваться у Дмитрия, как он относится к своему возрасту.

Знаете, у рояля все то же, что было раньше. Единственное, что поменялось – хаер-дизайн – тенденция к укорочению (улыбается). Мандраж перед сценой по-прежнему остался – это говорит о том, что я занимаюсь все-таки тем, что люблю. Посмотрите на Оззи Озборна – это человек, на которого я ровняюсь. Думаете, он внутренне изменился? Я считаю, что человек в 18 формируется окончательно. Конечно, с возрастом осмысленность появляется, но рокер, я считаю, – это вечный студент, – говорит Мурик.

Дизель и Мурик из Green Grey
Дизель и Мурик из Green Grey / Фото: пресс-служба

Еще один юбилей

В 2023 году свой юбилей отметит и Green Grey. Страшно подумать, но группе исполнится 30 лет! Время, куда ты так спешишь? Чем же в честь юбилея музыканты удивят свою публику?

Реклама

Сейчас лучшее время, чтобы смешить Бога. А вообще, мы практически одногодки с нашей страной. Поэтому, мы уже сделали подарок нашим слушателям, выпустив альбом "Спичка" (релиз альбома состоялся 24 августа 2021 года – в День Независимости Украины – Ред.)

Как говорит Дмитрий, альбом "был зачат, потом он родился и сейчас набирает силы". А вот какие мероприятия запланированы к юбилею группы – пока что секрет.

Green Grey
Green Grey / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

О второй жене и отношениях с сыном

Со своей второй супругой Юлией Дмитрий вместе уже 15 лет, восемь из которых – в браке. Юлия моложе Дмитрия на 15 лет. У музыканта также есть сын от первого брака – Андрей, которому на днях исполнился 31 год. Мы расспросили у Мурика о его отношениях с супругой, о том, хочет ли он стать отцом во второй раз и как общается со своим взрослым сыном.

Реклама

У нас есть песня, я ее называю свадебной. Песня не Green Grey, а сайд-проекта MRK. Клип был снят к нашей свадьбе, в Одессе. Юля мне как-то сказала: "Вот твоя предыдущая жена снялась у тебя в клипе, а у меня клипа нет". И вот был снят видеоклип на трек "В зале зрительном". Там есть фраза "Если бы не мой природный оптимизм, ведь в гневе мы с тобою катаклизм". В общем, мы итальянская семья – бывает, ссоримся, миримся. У нас интересно!

Дмитрий Муравицкий с женой Юлией
Дмитрий Муравицкий с женой Юлией / Фото: пресс-служба

На вопрос о детях Мурик отвечает с юмором, мол, его кот Кузя – главное пушистое дитя. Говорит, что пока не планировал стать отцом во второй раз, ведь сейчас к этому делу относится с большой ответственностью.

Пока не задумываюсь об этом. Я вам честно скажу. Мне все, что происходит в мире не то что не вселяет оптимизм…Время сейчас какое-то мутное, – делится рокер, – Как говорит Дизель, есть кожаные дети, а есть мохнатые. Вот, у меня сейчас мохнатый ребенок.

Кот Дмитрия Муравицкого – Кузя
Кот Дмитрия Муравицкого – Кузя / Фото: пресс-служба

С бывшей женой Татьяной Дмитрий почти не общается, очень редко. Сейчас женщина проживает в другой стране. С их общим сыном Андреем Мурик поддерживает хорошие отношения, но, как подчеркнул музыкант, "у каждого из них своя жизнь".

Сейчас он уже взрослый человек. Такой себе на уме, не очень любит, чтобы в его жизнь кто-то лез. Поэтому он может меня выслушать, но потом сказать: "Папа, иди занимайся себе своими делами и не особо лезь в мои", – делится Мурик.

90-е, музыка, политика и шоу-биз

Поговорили с Муриком и про 90-е – как знаковом времени для мировой музиндустрии.

Сейчас все создается на багаже 90-х. Музыка стала крайне предсказуемой. Недавно решил послушать электронную музыку и понял, что все это уже было. А иной раз не понимаешь – это что-то современное или то, что я слушал на дискотеке в седьмом классе. А потом выясняется что, это Бруно Марс (современный американский певец – Ред.), – объясняет Мурик.

Дмитрий Муравицкий, вокалист Green Grey
Дмитрий Муравицкий, вокалист Green Grey / Фото: пресс-служба

Говоря о музыкальной индустрии в Украине, Муравицкий отметил, что большое влияние на нее оказывала и оказывает политика.

У нас музиндустрия так в музиндустрию и не превратилась, а коронавирус дела вообще подубил. Сначала был трушный шоу-биз – чистый лист. Мы меняли мир вокруг себя. Потом олигархический шоу-биз – где куча герлзбендов – было видно, где инвестор ходит. А сейчас государство стало лезть туда, куда не надо, – возмущается Мурик.

"Эмигрант тонких линий не нашел"

Несмотря на то, что Мурика в украинской музиндустрии (да и государстве в целом) устраивает далеко не все, стать эмигрантом, как в одноименной песне Greeny Grey, он не планирует.

Если бы мне было 16-17 – может быть и свалил бы в Швецию или Норвегию – мне импонируют эти государства. Мне нравится, что они реально независимые, не входят ни в какие блоки. И там социализм. Не тот, в котором мне удалось пожить в СССР, а настоящий. Это когда ты садишься на скамеечку на автобусной остановке, а тебе попу подогревают, – говорит Мурик.

Мурик из Green Grey не собирается уезжать из Украины
Мурик из Green Grey не собирается уезжать из Украины / Фото: пресс-служба

О гастролях в России и языковом скандале

В июле этого года Мурик резко высказался по поводу языкового закона в Украине. Все это произошло в контексте того, что Green Grey исключили из лайн-апа концерта ко Дню Независимости Украины из-за того, что все их хиты – на русском языке.

Были нападки, мол, я не уважаю украинский народ, язык. Я говорю на русском, потому что я родился в городе Киеве в 1971 году, так исторически сложилось. Сейчас много людей думают, что они разговаривает на украинском, а на деле – это суржик! Я не хочу выглядеть клоуном. У меня с самоидентификацией все в порядке. Я стоял на мосту и с фанатами киевского "Динамо" забрасывал камнями поезд, в котором ехали фанаты московского "Спартака". Какие могут быт претензии? (смеется).

В прошлом году некоторых украинцев возмутил тот факт, что Green Grey и еще несколько украинских артистов собирались выступить на фестивале "Дикая мята" в России. Как оказалось, группа на фестиваль все же не попала, COVID-19 помешал

Мы не ехали на фестиваль-нашествие, властеугодный, российский, известный г*вно-рок-фестиваль. "Дикая мята" – современный, модный, абсолютно политически не ангажированный, качественный фестиваль. Он входит в список фестивалей типа Glastonberry. Там офигенный лайн-ап современных артистов, – объясняет Мурик.

Green Grey должны были выступить на российском фестивале
Green Grey должны были выступить на российском фестивале / Фото: пресс-служба

Это кому-то помешает, если мы там выступим? Я, может, хотел выйти на сцену в Тульской области с украинским флагом. Не нравится кому-то? Сейчас развелась плеяда непонятных людей. Активист – ты кто? Чем зарабатываешь на жизнь? Сегодня тебе одни заплатили, завтра другие. Такие люди просто не знают, как самовыразиться и самовыражаются подобным образом. А вообще, в главе всего лежит экономика, которую в последнее время и с Запада, и с Востока, и с Юга пытаются разорвать. У нас в стране давно ничего не работает, а должно работать – должно быть производство, – подчеркивает Муравицкий.

О бас-гитаристе, который сидел в тюрьме

В 2011 году бас-гитариста Green Grey Петра Цымбала и его супругу осудили якобы за выращивание и сбыт марихуаны. Супруги провели за решеткой три года. Мы решили поинтересоваться у Мурика, как сейчас обстоят дела у Петра. Оказалось, что музыканты дружат с детства. Ситуацию с тюремным заключением Мурик называем несправедливой.

Во многом он мой учитель я еще только петь учился, а он был уже профи-гитаристом. Сейчас то что, инкриминировалось ребятам – легализуют. Это тогда была кормушка для ментов. Они решили с шоу-биза получить денег, – объясняет Мурик.

Сейчас Петр с супругой проживают в Киеве. Цымбал играет в сайд-проекте Мурика – MRK. Его можно будет увидеть в Pepper's Club 13 февраля. В этот день Мурик выступит на сцене и в составе Green Grey.

Петр Цымбал играет в MRK
Петр Цымбал играет в MRK / Фото: пресс-служба

Уйти красиво

Завершали мы нашу беседу о том, каким Мурик видит себя через несколько десятков лет.

Умереть на сцене – это не все, о чем бы я мечтал, но это было бы для меня довольно логично! Но, дай мне Бог здоровья, как говорится (смеется).

Ранее мы пообщались с актрисой Ольгой Сумской. В эксклюзивном интервью "Сегодня" артистка рассказала о бьюти-процедурах, семейных отношениях и зарплате своей собаки.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
9 февраля. Дуайт Дэвис. 122 года назад будущий военный министр США, а тогда - простой американский студент Гарвардского университета с компанией двоих друзей основал крупнейший теннисный турнир…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Цитата дня

Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки, чтобы на площадке были люди с хорошей школой

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумская Актриса, Народная артистка Украины
Откровенное интервью актрисы

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять