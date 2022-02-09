Солист Green Grey Мурик: "Хотел выйти в Тульской области на сцену с украинским флагом"

С вокалистом легендарной украинской рок-группы Green Grey Дмитрием Муравицким (более известным как Мурик) мы созвонились накануне его дня рождения, 3 февраля. А 6-го артисту исполнился 51 год

Дмитрий Муравицкий (Мурик) из Green Grey дал откровенное интервью / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial, пресс-служба

"Сегодня" поговорили с Муриком о том, почему во второй раз не стал отцом, какие отношения у него с бывшей и нынешней супругами и взрослым сыном, о любимом коте, современной музыке. Затронули тему гастролей в России, языкового скандала и расспросили о судьбе бас-гитариста Green Grey, который в 2013-м был осужден за распространение марихуаны.

Во время нашего звонка Дмитрий репетировал одну из композиций, которая прозвучит на его концерте 13 февраля в клубе Pepper's Club. Там рокер выступит в составе своего сайд-проекта MRK. Концерт называется "50 грамм жизни" и посвящен он 50-летию музыканта.

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О возрасте

По такому случаю мы не могли не поинтересоваться у Дмитрия, как он относится к своему возрасту.

Знаете, у рояля все то же, что было раньше. Единственное, что поменялось – хаер-дизайн – тенденция к укорочению (улыбается). Мандраж перед сценой по-прежнему остался – это говорит о том, что я занимаюсь все-таки тем, что люблю. Посмотрите на Оззи Озборна – это человек, на которого я ровняюсь. Думаете, он внутренне изменился? Я считаю, что человек в 18 формируется окончательно. Конечно, с возрастом осмысленность появляется, но рокер, я считаю, – это вечный студент, – говорит Мурик.

Дизель и Мурик из Green Grey / Фото: пресс-служба

Еще один юбилей

В 2023 году свой юбилей отметит и Green Grey. Страшно подумать, но группе исполнится 30 лет! Время, куда ты так спешишь? Чем же в честь юбилея музыканты удивят свою публику?

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Сейчас лучшее время, чтобы смешить Бога. А вообще, мы практически одногодки с нашей страной. Поэтому, мы уже сделали подарок нашим слушателям, выпустив альбом "Спичка" (релиз альбома состоялся 24 августа 2021 года – в День Независимости Украины – Ред.)

Как говорит Дмитрий, альбом "был зачат, потом он родился и сейчас набирает силы". А вот какие мероприятия запланированы к юбилею группы – пока что секрет.

Green Grey / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

О второй жене и отношениях с сыном

Со своей второй супругой Юлией Дмитрий вместе уже 15 лет, восемь из которых – в браке. Юлия моложе Дмитрия на 15 лет. У музыканта также есть сын от первого брака – Андрей, которому на днях исполнился 31 год. Мы расспросили у Мурика о его отношениях с супругой, о том, хочет ли он стать отцом во второй раз и как общается со своим взрослым сыном.

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У нас есть песня, я ее называю свадебной. Песня не Green Grey, а сайд-проекта MRK. Клип был снят к нашей свадьбе, в Одессе. Юля мне как-то сказала: "Вот твоя предыдущая жена снялась у тебя в клипе, а у меня клипа нет". И вот был снят видеоклип на трек "В зале зрительном". Там есть фраза "Если бы не мой природный оптимизм, ведь в гневе мы с тобою катаклизм". В общем, мы итальянская семья – бывает, ссоримся, миримся. У нас интересно!

Дмитрий Муравицкий с женой Юлией / Фото: пресс-служба

На вопрос о детях Мурик отвечает с юмором, мол, его кот Кузя – главное пушистое дитя. Говорит, что пока не планировал стать отцом во второй раз, ведь сейчас к этому делу относится с большой ответственностью.

Пока не задумываюсь об этом. Я вам честно скажу. Мне все, что происходит в мире не то что не вселяет оптимизм…Время сейчас какое-то мутное, – делится рокер, – Как говорит Дизель, есть кожаные дети, а есть мохнатые. Вот, у меня сейчас мохнатый ребенок.

Кот Дмитрия Муравицкого – Кузя / Фото: пресс-служба

С бывшей женой Татьяной Дмитрий почти не общается, очень редко. Сейчас женщина проживает в другой стране. С их общим сыном Андреем Мурик поддерживает хорошие отношения, но, как подчеркнул музыкант, "у каждого из них своя жизнь".

Сейчас он уже взрослый человек. Такой себе на уме, не очень любит, чтобы в его жизнь кто-то лез. Поэтому он может меня выслушать, но потом сказать: "Папа, иди занимайся себе своими делами и не особо лезь в мои", – делится Мурик.

90-е, музыка, политика и шоу-биз

Поговорили с Муриком и про 90-е – как знаковом времени для мировой музиндустрии.

Сейчас все создается на багаже 90-х. Музыка стала крайне предсказуемой. Недавно решил послушать электронную музыку и понял, что все это уже было. А иной раз не понимаешь – это что-то современное или то, что я слушал на дискотеке в седьмом классе. А потом выясняется что, это Бруно Марс (современный американский певец – Ред.), – объясняет Мурик.

Дмитрий Муравицкий, вокалист Green Grey / Фото: пресс-служба

Говоря о музыкальной индустрии в Украине, Муравицкий отметил, что большое влияние на нее оказывала и оказывает политика.

У нас музиндустрия так в музиндустрию и не превратилась, а коронавирус дела вообще подубил. Сначала был трушный шоу-биз – чистый лист. Мы меняли мир вокруг себя. Потом олигархический шоу-биз – где куча герлзбендов – было видно, где инвестор ходит. А сейчас государство стало лезть туда, куда не надо, – возмущается Мурик.

"Эмигрант тонких линий не нашел"

Несмотря на то, что Мурика в украинской музиндустрии (да и государстве в целом) устраивает далеко не все, стать эмигрантом, как в одноименной песне Greeny Grey, он не планирует.

Если бы мне было 16-17 – может быть и свалил бы в Швецию или Норвегию – мне импонируют эти государства. Мне нравится, что они реально независимые, не входят ни в какие блоки. И там социализм. Не тот, в котором мне удалось пожить в СССР, а настоящий. Это когда ты садишься на скамеечку на автобусной остановке, а тебе попу подогревают, – говорит Мурик.

Мурик из Green Grey не собирается уезжать из Украины / Фото: пресс-служба

О гастролях в России и языковом скандале

В июле этого года Мурик резко высказался по поводу языкового закона в Украине. Все это произошло в контексте того, что Green Grey исключили из лайн-апа концерта ко Дню Независимости Украины из-за того, что все их хиты – на русском языке.

Были нападки, мол, я не уважаю украинский народ, язык. Я говорю на русском, потому что я родился в городе Киеве в 1971 году, так исторически сложилось. Сейчас много людей думают, что они разговаривает на украинском, а на деле – это суржик! Я не хочу выглядеть клоуном. У меня с самоидентификацией все в порядке. Я стоял на мосту и с фанатами киевского "Динамо" забрасывал камнями поезд, в котором ехали фанаты московского "Спартака". Какие могут быт претензии? (смеется).

В прошлом году некоторых украинцев возмутил тот факт, что Green Grey и еще несколько украинских артистов собирались выступить на фестивале "Дикая мята" в России. Как оказалось, группа на фестиваль все же не попала, COVID-19 помешал

Мы не ехали на фестиваль-нашествие, властеугодный, российский, известный г*вно-рок-фестиваль. "Дикая мята" – современный, модный, абсолютно политически не ангажированный, качественный фестиваль. Он входит в список фестивалей типа Glastonberry. Там офигенный лайн-ап современных артистов, – объясняет Мурик.

Green Grey должны были выступить на российском фестивале / Фото: пресс-служба

Это кому-то помешает, если мы там выступим? Я, может, хотел выйти на сцену в Тульской области с украинским флагом. Не нравится кому-то? Сейчас развелась плеяда непонятных людей. Активист – ты кто? Чем зарабатываешь на жизнь? Сегодня тебе одни заплатили, завтра другие. Такие люди просто не знают, как самовыразиться и самовыражаются подобным образом. А вообще, в главе всего лежит экономика, которую в последнее время и с Запада, и с Востока, и с Юга пытаются разорвать. У нас в стране давно ничего не работает, а должно работать – должно быть производство, – подчеркивает Муравицкий.

О бас-гитаристе, который сидел в тюрьме

В 2011 году бас-гитариста Green Grey Петра Цымбала и его супругу осудили якобы за выращивание и сбыт марихуаны. Супруги провели за решеткой три года. Мы решили поинтересоваться у Мурика, как сейчас обстоят дела у Петра. Оказалось, что музыканты дружат с детства. Ситуацию с тюремным заключением Мурик называем несправедливой.

Во многом он мой учитель я еще только петь учился, а он был уже профи-гитаристом. Сейчас то что, инкриминировалось ребятам – легализуют. Это тогда была кормушка для ментов. Они решили с шоу-биза получить денег, – объясняет Мурик.

Сейчас Петр с супругой проживают в Киеве. Цымбал играет в сайд-проекте Мурика – MRK. Его можно будет увидеть в Pepper's Club 13 февраля. В этот день Мурик выступит на сцене и в составе Green Grey.

Петр Цымбал играет в MRK / Фото: пресс-служба

Уйти красиво

Завершали мы нашу беседу о том, каким Мурик видит себя через несколько десятков лет.

Умереть на сцене – это не все, о чем бы я мечтал, но это было бы для меня довольно логично! Но, дай мне Бог здоровья, как говорится (смеется).

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