Солист ТИК Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов. Смотрите, как он выглядит сейчас (фото)

Виктору Бронюку, который ранее стал совладельцем IT-компании, из-за лишнего веса тяжело было давать двухчасовой концерт, играть с детьми и даже завязывать шнурки. Чтобы привести себя в форму, певец записался в спортзал и пересмотрел свой рацион. Об этом говорится в программе "Викриття" на YouTube-канале Новини.LIVE
Три раза в неделю Виктор Бронюк вместе с супругой стали посещать фитнес-клуб. Также артист занялся скандинавской ходьбой.
У меня был период, я весил около 120 килограммов. Я в принципе человек, который особо не комплексует. Но когда лишний вес начинает вносить тебе дискомфорт в жизнь, ты начинаешь задумываться, что надо избавиться от тех лишних кило, – сказал солист "ТИК".
Артист придумал свою систему питания.
Я исключил полностью алкоголь и пытаюсь придерживаться правильного питания. Но, конечно, я не стал на 100% поклонником здорового питания. У меня есть своя диета. Она называется "ПМЖ": попробуй меньше жрать и все у вас получится, – поделился Бронюк.
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