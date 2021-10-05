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Солист ТИК Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов. Смотрите, как он выглядит сейчас (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
5 октября, 07:47
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Украинский певец раньше весил 120 килограммов, но лишний вес негативно влиял на самочувствие артиста
Виктор Бронюк до и после похудения
Виктор Бронюк до и после похудения / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Виктору Бронюку, который ранее стал совладельцем IT-компании, из-за лишнего веса тяжело было давать двухчасовой концерт, играть с детьми и даже завязывать шнурки. Чтобы привести себя в форму, певец записался в спортзал и пересмотрел свой рацион. Об этом говорится в программе "Викриття" на YouTube-канале Новини.LIVE

Три раза в неделю Виктор Бронюк вместе с супругой стали посещать фитнес-клуб. Также артист занялся скандинавской ходьбой.

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Виктор Бронюк с супругой
Виктор Бронюк с супругой / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

У меня был период, я весил около 120 килограммов. Я в принципе человек, который особо не комплексует. Но когда лишний вес начинает вносить тебе дискомфорт в жизнь, ты начинаешь задумываться, что надо избавиться от тех лишних кило, – сказал солист "ТИК".

Виктор Бронюк сейчас
Виктор Бронюк сейчас / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Артист придумал свою систему питания.

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Я исключил полностью алкоголь и пытаюсь придерживаться правильного питания. Но, конечно, я не стал на 100% поклонником здорового питания. У меня есть своя диета. Она называется "ПМЖ": попробуй меньше жрать и все у вас получится, – поделился Бронюк.

Как звезды худеют – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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