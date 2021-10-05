Солист ТИК Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов. Смотрите, как он выглядит сейчас (фото)

Украинский певец раньше весил 120 килограммов, но лишний вес негативно влиял на самочувствие артиста

Виктор Бронюк до и после похудения / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Виктору Бронюку, который ранее стал совладельцем IT-компании, из-за лишнего веса тяжело было давать двухчасовой концерт, играть с детьми и даже завязывать шнурки. Чтобы привести себя в форму, певец записался в спортзал и пересмотрел свой рацион. Об этом говорится в программе "Викриття" на YouTube-канале Новини.LIVE

Три раза в неделю Виктор Бронюк вместе с супругой стали посещать фитнес-клуб. Также артист занялся скандинавской ходьбой.

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Виктор Бронюк с супругой / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

У меня был период, я весил около 120 килограммов. Я в принципе человек, который особо не комплексует. Но когда лишний вес начинает вносить тебе дискомфорт в жизнь, ты начинаешь задумываться, что надо избавиться от тех лишних кило, – сказал солист "ТИК".

Виктор Бронюк сейчас / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Артист придумал свою систему питания.

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Я исключил полностью алкоголь и пытаюсь придерживаться правильного питания. Но, конечно, я не стал на 100% поклонником здорового питания. У меня есть своя диета. Она называется "ПМЖ": попробуй меньше жрать и все у вас получится, – поделился Бронюк.

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