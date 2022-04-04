Солистка Go_A Катя Павленко спела антивоенный хит Джона Леннона перед футбольным матчем в Италии

Украинская певица дуэтом выступила с итальянской артисткой Gaia в городе Турин

Екатерина Павленко выступила на открытии футбольного матча в Турине / Фото: Getty Images, скриншот

Фронтвумен группы Go_A выступила на открытии футбольного матча 31-го тура серии А между командами "Ювентус" и "Интер". Такое мероприятие в поддержку Украины прошло на заполненном стадионе "Альянс Стедиум" в Турине.

Екатерина Павленко спела легендарную песню Джона Леннона Imagine вместе с итальянской певицей Gaia. Весь стадион и футболисты овациями отреагировали на выступление артисток.

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К слову, обе певицы были одеты в белое и держали в руках сине-желтые ленты.

Во время выступления на стадионе специально отключили освещение трибун, а болельщики в свою очередь включили фонарики. Катя и Gaia пели на газоне, а футболисты стояли на заднем фоне.

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Исполнение именно этой песни перед многомиллионной аудиторией имело целью в очередной раз привлечь внимание всего мира к войне в Украине и призвать всех объединиться для достижения мира, – поделилась группа Go_A.

Предложили провести подобную акцию в поддержку Украины футбольные клубы, а итальянская Серия А поддержала ее.

Кстати, выбрал песню президент Серии А. Он объяснил, что именно эта композиция "о надежде, которую изучают в школах, чтобы дети получили представление о ценностях мира, братства и толерантности".

Кратко о песне Джона Леннона

Imagine (с англ. — Представьте себе) — песня, в которой автор изложил свои взгляды на то, каким должен быть мир. Композиция считается мировым антивоенным гимном и манифестом в знак протеста против дискриминации.

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Ранее мы сообщали, что Мика Ньютон и Джон Ледженд посвятили песню Украине на церемонии награждения "Грэмми-2022".

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