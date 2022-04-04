Солистка Go_A Катя Павленко спела антивоенный хит Джона Леннона перед футбольным матчем в Италии

Фронтвумен группы Go_A выступила на открытии футбольного матча 31-го тура серии А между командами "Ювентус" и "Интер". Такое мероприятие в поддержку Украины прошло на заполненном стадионе "Альянс Стедиум" в Турине.
Екатерина Павленко спела легендарную песню Джона Леннона Imagine вместе с итальянской певицей Gaia. Весь стадион и футболисты овациями отреагировали на выступление артисток.
К слову, обе певицы были одеты в белое и держали в руках сине-желтые ленты.
Далее по теме
Во время выступления на стадионе специально отключили освещение трибун, а болельщики в свою очередь включили фонарики. Катя и Gaia пели на газоне, а футболисты стояли на заднем фоне.
Исполнение именно этой песни перед многомиллионной аудиторией имело целью в очередной раз привлечь внимание всего мира к войне в Украине и призвать всех объединиться для достижения мира, – поделилась группа Go_A.
Предложили провести подобную акцию в поддержку Украины футбольные клубы, а итальянская Серия А поддержала ее.
Кстати, выбрал песню президент Серии А. Он объяснил, что именно эта композиция "о надежде, которую изучают в школах, чтобы дети получили представление о ценностях мира, братства и толерантности".
Кратко о песне Джона Леннона
Imagine (с англ. — Представьте себе) — песня, в которой автор изложил свои взгляды на то, каким должен быть мир. Композиция считается мировым антивоенным гимном и манифестом в знак протеста против дискриминации.
Ранее мы сообщали, что Мика Ньютон и Джон Ледженд посвятили песню Украине на церемонии награждения "Грэмми-2022".
Помните, что оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях.