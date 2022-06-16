Солистка Go_A о скандале с баллами жюри на Евровидении: Рада, что не влезла в эту историю

Скандал с оценками украинского национального жюри на песенном конкурсе "Евровидения-2022" обсуждали не один день

Солистка Go_A Екатерина Павленко прокомментировала скандал с баллами от нацжюри на "Евровидении-2022" / Фото: instagram.com/go_a_band

Польша активно поддерживает Украину во время военного вторжения РФ на наши земли. Тысячи украинцев нашли временные жилища и получили всю необходимую помощь от поляков. Поэтому многих очень удивил и даже разочаровал тот факт, что украинское национальное жюри в финале "Евровидения" поставило участнику конкурса из Польши 0 баллов.

Многие украинцы на странице польского исполнителя в Instagram оставили комментарии с извинениями и просили прощения за такой результат. Как бы там ни было, зрители отдали полякам максимальный балл, а жюри на то и жюри, чтобы беспристрастно судить конкурсантов.

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Тем не менее без путаницы не обошлось. Главным фигурантом скандала стала певица Ирина Федишин, которая поспешила оправдаться за оценку Польше, но потом подставила саму себя (или просто не разобралась в системе оценивания).

Солистка группы Go_A, которая представляла Украину на конкурсе в прошлом году, Екатерина Павленко, в интервью 24 каналу рассказала о том, что она думает по поводу этой истории.

Честно говоря, я бы даже не согласилась, если бы мне предложили быть в жюри, потому что это большая ответственность. Хотя у меня уже была возможность быть в жюри чешского Нацотбора. И очень часто мое видение совпадает с видением людей, которые потом голосуют. И в принципе своему вкусу я доверяю, но я не могу брать ответственность за других людей. И я очень рада, что все-таки не влезла в эту историю, потому что у меня по поводу голосования были кардинально другие мнения, но по сумме голосов они никак не повлияли бы на ситуацию в целом.

Екатерина Павленко рада, что не стала членом национального жюри Украины на "Евровидении" / Фото: instagram.com/monokatee

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В этом году победителем "Евровидения-2022" стала Украина. Нашу страну на конкурсе представляла группа Kalush Orchestra. Несмотря на то, что сейчас в Украине продолжается полномасштабная война, Украина планирует принимать песенный конкурс "Евровидение-2023" на своей территории – уже началась подготовка к проведению.