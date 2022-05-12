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Солистка Go_A объяснила, почему Kalush Orchestra не могут сказать об "Азовстали" на Евровидении

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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12 мая, 15:28
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Солистка Go_A Екатерина Павленко рассказала детали проведения Евровидения, из-за которых Kalush Orchestra не могу говорить со сцены о ситуации на "Азовстали"
Екатерина Павленко рассказала, почему Kalush Orchestra не могут говорит об Азовстали на Евровидении
Екатерина Павленко рассказала, почему Kalush Orchestra не могут говорит об Азовстали на Евровидении / Фото: instagram.com/monokatee, kalush.official

Совсем скоро Kalush Orchestra выйдут на сцену главного вокального конкурса "Евровидение-2022", где их услышат миллионы людей из разных стран.

В связи с этим исполнительница Alina Pash попросила коллег не терять шанс и на всю Европу заявить о тех ужасах войны, которые сегодня происходят в Украине, в частности о ситуации на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

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С такой же просьбой к музыкантам обратился и львовский рэпер Otoy. Брат исполнителя считается пропавшим без вести на "Азовстали".

Однако в комментариях к посту некоторые пользователи вспомнили слова солистки группы Go_A, которая представляла Украину на песенном конкурсе в 2021 году, о штрафах и дисквалификации за политические высказывания на шоу.

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Екатерина Павленко подтвердила слова фанатов и объяснила, почему Kalush Orchestra не смогут говорить о войне в Украине во время прямой трансляции финала.

Самое обидное тут даже не дисквалификация и штрафы, а то, что это не та аудитория. Там всем это по барабану. У людей праздник, – написала Павленко.

Скриншот

Напомним, что после первого полуфинала вокруг "Евровидения-2022" разгорелся скандал с голосами – еврофаны в Сети бойкотируют Евровидение из-за Албании.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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