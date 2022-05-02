Солистка Gо_A объявит результаты голосования от Украины на Евровидении-2022

Катерина Павленко призналась, что рада стать частью "Евровидения-2022"

Катерина Павленко из Go_A будет глашатаем от Украины на "Евровидении-2002" / Фото: instagram.com/Eurovision

Катерина Павленко возвращается на "Евровидение", но в новой роли. В этом году солистка Go_A" будет объявлять результаты голосования членов жюри от Украины.

Мне очень приятно стать частью Евровидения в этом году. Помню нашу радость, когда объявили первые 12 баллов. Приятно осознавать, что у меня есть возможность сделать кого-то еще более счастливым, – рассказала певица в комментарии для "Суспільного"

Не пропустите новинку! / Фото: instagram.com/go_a_band

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Напомним, в Турине активно готовятся к "Евровидения-2022". Kalush Orchestra уже показали новые костюмы для финального номера на первой репетиции международного музыкального конкурс. "Евровидение-2022" состоится 10, 12 и 14 мая. KALUSH Orchestra выступят в первом полуфинале.

Согласно ставкам букмекеров, в этом году у Украины есть все шансы снова получить победу на конкурсе "Евровидение". Песня "Stefania" продолжает набирать сотни прослушиваний и уже стала хитом среди пользователей соцсетей.