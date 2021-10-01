Солистка Go_A ответила на слухи о своей ориентации: Я не знаю, как реагировать

Катерина Павленко признается, что никогда не слышала никаких сплетен о своей ориентации, но особое внимание женщин к своей персоне всегда замечала

Екатерина Павленко из Go_A ответила на слухи о своей ориентации / Фото: YouTube

Яркая и загадочная Катерина Павленко из группы Go_A в новом интервью заявила, что с детства понимала, что женщины обращают на нее внимание. Но сама она предпочитает парней.

То, что ко мне часто проявляют интерес женщины, это было всегда, с детства. К отношениям не доходило никогда, но к каким-то разговорам – да. Не знаю, как на это реагировать... нейтрально, – прокомментировала Павленко слухи о своей ориентации в шоу "Слава+", опубликованном в YouTube.

Говоря о мужчинах, Катерина отметила, что ей важно чувствовать эмоциональную близость с парнем, доверие и то, что это полностью "ее" человек:

Очень важно, чтобы меня понимали.

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Во время "Евровидения-2021" Кате из группы Go_A приписывали роман с фронтменом итальянцев Maneskin Дамиано Давидом. Павленко же все это отрицает и говорит, что ей лишь нравится наблюдать за такими артистами, как харизматичный Дамиано.