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Солистка Go_A призналась, что гонорары после Евровидения-2021 подскочили в 3 раза

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
1 августа, 15:35
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Украинская группа Go_A, которая представляла нашу страну на песенном конкурсе, сейчас гастролирует по Европе с концертами, где их принимают очень хорошо
Солистка Go_A Екатерина Павленко рассказала про гонорар группы
Солистка Go_A Екатерина Павленко рассказала про гонорар группы / Фото: instagram.com/monokatee

Солистка етнофольк группы Go_A Екатерина Павленко, которая каждый день лично переписывается с одним из участников Евровидения, рассказала, что группа начала зарабатывать на 300 процентов больше. Об этом она заявила в программе Світське життя.

Но Екатерина сразу же добавила, что до национального отбора они были неизвестной группой, которую знали только избранные люди, поэтому увеличенные гонорары не являются заоблачными.

Go_A на Wiwi Jam at Home
Go_A на Wiwi Jam at Home / Фото: Скриншот из YouTube

В то же время солистка группы Go_A рассказала, что не живет на широкую ногу и не тратит много денег, особенно сейчас, когда они все время ведь на гастролях. Но недавно позволила себе дорогую покупку:

У меня нет склонности покупать какие-то дорогие вещи, но вчера я пошла и купила себе духи Chanel.

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Также во время интервью Павленко не смогла четко ответить, свободно ли ее сердце. Она решила оставить это загадкой для поклонников. А их, к слову, стало гораздо больше после Евровидения-2021, рассказала Екатерина.

Тем временем солистка группы "The Hardkiss" презентовала клип вместе с кумой:

Напомним, забавное видео на трек Шум Go_A, где вокалистка лепит вареники, собрало миллион просмотров.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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