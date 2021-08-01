Солистка Go_A призналась, что гонорары после Евровидения-2021 подскочили в 3 раза

Украинская группа Go_A, которая представляла нашу страну на песенном конкурсе, сейчас гастролирует по Европе с концертами, где их принимают очень хорошо

Солистка Go_A Екатерина Павленко рассказала про гонорар группы / Фото: instagram.com/monokatee

Солистка етнофольк группы Go_A Екатерина Павленко, которая каждый день лично переписывается с одним из участников Евровидения, рассказала, что группа начала зарабатывать на 300 процентов больше. Об этом она заявила в программе Світське життя.

Но Екатерина сразу же добавила, что до национального отбора они были неизвестной группой, которую знали только избранные люди, поэтому увеличенные гонорары не являются заоблачными.

Go_A на Wiwi Jam at Home / Фото: Скриншот из YouTube

В то же время солистка группы Go_A рассказала, что не живет на широкую ногу и не тратит много денег, особенно сейчас, когда они все время ведь на гастролях. Но недавно позволила себе дорогую покупку:

У меня нет склонности покупать какие-то дорогие вещи, но вчера я пошла и купила себе духи Chanel.

Также во время интервью Павленко не смогла четко ответить, свободно ли ее сердце. Она решила оставить это загадкой для поклонников. А их, к слову, стало гораздо больше после Евровидения-2021, рассказала Екатерина.

Тем временем солистка группы "The Hardkiss" презентовала клип вместе с кумой:

Напомним, забавное видео на трек Шум Go_A, где вокалистка лепит вареники, собрало миллион просмотров.