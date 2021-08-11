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Фронтвумен KAZKA объяснила, почему считает себя квиром

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
11 августа, 14:43
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После того, как на сцене Atlas Weekend MELOVIN смело признался в том, что он бисексуал, его коллега Александра Зарицкая тоже сделала откровение
Александра Зарицкая рассказала о своей ориентации
Александра Зарицкая рассказала о своей ориентации / Фото: instagram.com/kazka.band, Скриншот из YouTube

Фронтвумен KAZKA считает себя квиром. При этом Александра Зарицкая отрицает, что сделала каминг-аут. В интервью Маше Ефросининой артистка объяснила, почему после ее признания в Сети активно стали обсуждать ее ориентацию.

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Зарицкая активно поддерживает ЛГБТ-сообщество и у нее есть друзья нетрадиционной ориентации.

Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду, – заявила артистка.

Но у самой певицы были отношения только с мужчинами.

Мое отношение к квир-людям немного нетрадиционное, не такое как написано в Википедии, – объяснила путаницу артистка.

Солистка KAZKA Александра Зарицкая
Солистка KAZKA Александра Зарицкая / Фото: пресс-служба

Для певицы квир-люди – это не только про сексуальные отношения.

Это также люди, которые нетрадиционно смотрят на этот мир, может, нетрадиционно относятся к браку или считают себя чайлдфри. Это все о людях, которые не очень вписываются в традиционные отношения, – объяснила Зарицкая.

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Певица объяснила, почему она считает себя квир-человеком.

Я себя отношу к этим людям из-за того, что у меня не очень получается встречаться с парнями, но в этом плане я открытый человек, и я за свободу во всем, – сказала фронтвумен KAZKA.

Когда Александра Зарицкая назвала себя квиром, она хотела поддержать каминг-аут MELOVIN, чтобы он знал, что не один.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов проявлял и ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они – народные, а кто эти, "иногородние".

Янина Соколова журналист, ведущая
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