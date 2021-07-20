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Солистка ONUKA о нежеланной беременности: После положительного теста вышла вся в истерике

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
20 июля, 14:48
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Ната Жижченко призналась, что никогда не хотела стать мамой. Однако судьба решила распорядиться иначе. Сейчас артистка воспитывает сына Александра и не жалеет о своем решении родить ребенка
Ната Жижченко из ONUKA никогда не хотела детей
Ната Жижченко из ONUKA никогда не хотела детей / Фото: instagram.com/onukaofficial, Скриншот из YouTube

Солистка ONUKA Ната Жижченко не скрывала, что никогда не хотела иметь детей. Однако более года назад она все же впервые стала мамой – артистка родила сына.

По словам Наты, ее супруг, Евгений Филатов, всегда хотел иметь детей. Ната решила, что точно никогда не будет мамой. В интервью Маше Ефросининой она рассказала, как узнала о беременности.

На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками, – делится Ната.

Во время гастрольного тура в Китае почувствовала один из признаков беременности – тошноту. Тогда артистка списала все на местную кухню.

Там очень специфическая еда, и меня постоянно тошнило от тех запахов. Когда мы уже ехали из аэропорта, первым делом я заехала в аптеку, купила сразу два теста. И понимаю, что тут комбо. Вышла вся в истерике, я действительно испугалась, – признается артистка.

Сын певицы Onuka
Сын певицы Onuka / Фото: instagram.com/onukaofficial

По словам артистки, супруг очень обрадовался такой новости. Ната также рассказала, почему она не хотела иметь детей.

Мне никогда не хотелось иметь детей, стать мамой, нянчиться, продолжать свой род, не смотря на гены, никогда. Я всегда задумывалась о том, какая это огромная ответственность – это во-первых. Во-вторых, перенаселение планеты…Из-за того, что такое огромное количество людей, не хотелось рожать ребенка и не быть уверенным в своей возможности его воспитать, сделать человеком. Зачем это делать, просто потому что так принято? Этого я никогда не понимала, – объясняет Жижченко.

Ранее мы писали, что Onuka сыграет первый сольный концерт в этом году.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Маша, простите, мы с вами контрактов никаких не подписывали. В какой-то момент мне было интересно дать вам интервью, потом в какой-то момент могло стать неинтересно, потом мне снова может стать интересно. Я не вам подыгрываю, я себе подыгрываю. Надо мне – я буду это делать, не надо – не буду.

Алексей Дурнев телеведущий и блогер
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