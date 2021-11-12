"Соседов – моль": сын Ротару в ярости из-за слов музыкального критика о состоянии здоровья мамы

Недавно музыкальный критик Сергей Соседов, который известен своими острыми высказываниями в адрес артистов, в комментарии одному из российских порталов назвал свою версию, почему София Ротару стала меньше выступать. По мнению музыкального критика, все из-за проблем со здоровьем.
Концертов почти не дает, уже не то здоровье. Уже прошло все, все окончено. Да, она неплохо выглядит. Натянуть лицо можно, с ним все что угодно можно сделать. Но нельзя поменять сердце, печенку, желудок, ноги — они же изнашиваются заявлял Соседов в беседе blitz.plus.
Высказывания музыкального критика разозлили сына Софии Ротару Руслана.
Далее по теме
А кто такой Соседов? Смешно. Соседов – моль, – сказал сын певицы в комментарии для mk.ru.
Сын Софии Ротару опроверг все слухи касаемо здоровья у певицы.
Нам очень приятно, что люди волнуются. С мамой все хорошо. Спасибо.
Другие новости о звездах:
- Софию Ротару хотят лишить звания почетной гражданки Крыма.
- Ротару позировала в вышиванке в Италии. Пугачева прокомментировала фото.