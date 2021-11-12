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"Соседов – моль": сын Ротару в ярости из-за слов музыкального критика о состоянии здоровья мамы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
12 ноября, 09:42
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Регулярно в СМИ появляется разная информация о проблемах со здоровьем у Софии Ротару. Семья артистки опровергает все слухи
Сергей Соседов рассказал о проблемах со здоровьем у Софии Ротару
Сергей Соседов рассказал о проблемах со здоровьем у Софии Ротару / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan, скриншот

Недавно музыкальный критик Сергей Соседов, который известен своими острыми высказываниями в адрес артистов, в комментарии одному из российских порталов назвал свою версию, почему София Ротару стала меньше выступать. По мнению музыкального критика, все из-за проблем со здоровьем.

Концертов‌ ‌почти‌ ‌не‌ ‌дает,‌ ‌уже‌ ‌не‌ ‌то‌ ‌здоровье.‌ ‌Уже‌ ‌прошло‌ ‌все,‌ ‌все‌ ‌окончено.‌ ‌Да,‌ ‌она‌ ‌неплохо‌ ‌выглядит.‌ ‌Натянуть‌ ‌лицо‌ ‌можно,‌ ‌с‌ ‌ним‌ ‌все‌ ‌что‌ ‌угодно‌ ‌можно‌ ‌сделать.‌ ‌Но‌ ‌нельзя‌ ‌поменять‌ ‌сердце,‌ ‌печенку,‌ ‌желудок,‌ ‌ноги‌ — ‌они‌ ‌же‌ ‌изнашиваются заявлял Соседов в беседе blitz.plus.

Сергей Соседов рассказал, почему София Ротару стала реже выступать
Сергей Соседов рассказал, почему София Ротару стала реже выступать / Фото: Скриншот из YouTube

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Высказывания музыкального критика разозлили сына Софии Ротару Руслана.

А кто такой Соседов? Смешно. Соседов – моль, – сказал сын певицы в комментарии для mk.ru.

Сын Софии Ротару опроверг все слухи касаемо здоровья у певицы.

Нам очень приятно, что люди волнуются. С мамой все хорошо. Спасибо.

София Ротару с сыном Русланом Евдокименко
София Ротару с сыном Русланом Евдокименко / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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