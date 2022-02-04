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Составит компанию Кароль: кто стал вторым членом жюри Нацотбора на Евровидение-2022

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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4 февраля, 16:55
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Общественный вещатель объявил имя второго члена жюри Национального отбора на "Евровидение-2022". Им стал член правления Общественного, режиссер Ярослав Лодыгин
Ярослав Лодыгин стал вторым членом жюри Нацотбора на "Евровидение"
Ярослав Лодыгин стал вторым членом жюри Нацотбора на "Евровидение" / Фото: instagram.com/eurovision.ua, instagram.com/lodygin

Не так давно стало известно, что победителя Нацотбора будет выбирать Тина Кароль и ее коллеги в составе жюри Нацотбора на "Евровидение-2022". Полный состав судей пока остается в тайне.

Как сообщает "Cуспільне", вторым членом жюри стал Ярослав Лодыгин.

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Испытываю большую ответственность, но в то же время радость, что имею возможность приобщиться к нашей общей цели — в наши тревожные времена создать большой музыкальный праздник для всей страны вечером 12 февраля, — рассказал Ярослав Лодыгин.

Сцена "Нацотбора". Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

С августа 2019 года Ярослав Лодыгин – член правления Общественного вещателя, ответственный за платформу телевидения. Также в 2019-м он стал членом Европейской киноакадемии за свою деятельность как режиссера и сценариста (известнейшая его работа — "Дикое поле"). Ярослав Лодыгин является продюсером и автором идеи документального сериала UA: ПЕРВЫЙ "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла". Он является одним из основателей интернет-радио Аристократы и музыкальной премии A-Prize.

Напомним, стали известны имена финалистов Нацотбора на "Евровидение-2022". Финал Национального отбора на "Евровидение-2022" состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 18:30. В прямом эфире его можно увидеть в эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ, на сайте eurovision.ua, а также на YouTube и Facebook-страницах "Суспільне Євробачення". Также его будут транслировать на волнах Радіо Промінь.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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