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Меня оставили живой: экс-девушку Киевстонера ограбили – в этот момент она находилась дома

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
3 ноября, 22:29
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В дом бывшей девушки рэпера Киевстонера через окно пробрались двое мужчин и украли все деньги. Воров запечатлела камера наблюдения и теперь ведется следствие
Блогершу и волонтера Лилию Багирову ограбили
Блогершу и волонтера Лилию Багирову ограбили / Фото: Инстаграм

Лилия рассказала о неожиданном инциденте подписчикам на своей странице в Instagram. Как оказалось, девушка сама находилась дома в момент ограбления. Но блогерша не пострадала, лишь получила испуг. После этого, говорит Багирова, будет праздновать два дня рождения. Исходя из подробностей ограбления воров, очевидно, интересовала лишь материальная нажива:

Событие было спланировано и по наводке. Нужна была я, или деньги – вопрос открыт. Но деньги вынесли, а меня оставили живой. Подробности ошеломительные. Но я пока воздержусь. О совпадениях думайте сами и решайте сами, – написала Лиля.

Фото: Instagram

Сумму, которую у нее украли, блогерша не уточняет, лишь говорит, что теперь ей придется заново зарабатывать новые сбережения. Также она старается находить даже в такой ситуации позитивную сторону – радуется, что осталась невредимая:

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Конечно же, хочу поблагодарить, что оставили меня живой, – делится Лилия.

Фото: Instagram

Сейчас она сотрудничает со следователем. Так как размещенные по периметру ее жилища камеры зафиксировали воров – найти их будет намного легче. Багирова рассказала, что нарушители закона не действовали сообща и даже забыли запутать след, к тому же, оставили множество отпечатков пальцев. Поэтому, пока их не арестовали, Лилия предложила им лично принести присвоенное наличными или перевести на карту.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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