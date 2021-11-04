Спешила жить: Мисс Украина Вселенная Анна Неплях попала в ДТП

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях попала в свое первое в жизни ДТП. Девушка призналась, что авария произошла по ее вине

Анна Неплях попала в ДТП. / Фото: instagram.com/neplyah/

27-летняя Аня, которая показала свои детские фото и шокировала поклонников, рассказала, что она просто не рассчитала тормозной путь и ударила машину впереди себя.

В Instastories модель поделилась своими переживаниями по поводу аварии. Девушка говорит, что это вина.

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Я в первый раз попала в серьезную аварию. У меня до сих пор трясутся ноги. Это первый раз в моей жизни. Я полностью была сконцентрирована на дороге, просто не успела рассчитать тормозной путь и по глупости врезалась в машину, а та зацепила следующее авто, – рассказала шокированная Анна.

Анна Неплях врезалась в другую машину. Фото:instagram.com/neplyah

Также модель подытожила, что после победы в конкурсе "очень спешила жить". А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

Наверное, не случайно все происходит. Надо мне где-то выдохнуть, потому что я слишком спешила везде успеть, а тебе говорят: "Нет, притормози!, – поделилась она.

Анна Неплях попала в ДТП. Фото: instagram.com/neplyah

В ДТП, к счастью, никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

Со мной все хорошо. Со всеми водителями все хорошо. Но с машиной не все очень хорошо, – поделилась Неплях.

Анна Неплях попала в ДТП. Фото: instagram.com/neplyah

Кстати, девушка удивилась, что двое мужчин, авто которых она зацепила, не кричали на нее, а наоборот – начали успокаивать. Также девушка добавила, что после аварии к ней сразу приехал ее помощник, а машину отправили на ремонт.

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Кто такая Анна Неплях?

Мисс Украина Вселенная-2021 была участницей 10-го сезона шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Однако девушке не удалось покорить сердце мужчины.

Сейчас Аня строит модельную карьеру и занимается блогерством. Также она пишет картины и путешествует.

Раньше девушка призналась, что была в абьюзных отношениях – они с бойфрендом часто ссорились и скандалили.

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