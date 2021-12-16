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"Сплю по 4 часа в сутки": певица Камалия шокировала своим графиком в праздники

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
16 декабря, 18:07
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В интервью журналистам канала "Украина" артистка призналась – сейчас у нее очень непростой период, ведь чуть ли не каждый день она пропадает на съемках шоу и клипов – все для того, чтобы радовать поклонников с первых минут 2022-го года
Камалия рассказала о своем графике
Камалия рассказала о своем графике / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В новогоднюю ночь в 00:00 канал "Украина" покажет праздничную премьеру концерта-награждения лучших песен 2021-го года "Музыкальная платформа".

Известная певица KAMALIYA, которая показала как с дочерями ухаживает за собой, за кулисами шоу рассказала, как справляется с сумасшедшими графиками и почему в это время не дает себе расслабиться.

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На сцене "Музыкальной платформы" KAMALIYA появилась в откровенном черном комбинезоне и исполнила композицию "Танцую"

У меня уже выработалась специальная система, как пережить это сумасшедшее время. К примеру, я выпиваю таблеточку мелатонина и с его помощью высыпаюсь всего за 4 часа, – признается KAMALIYA.

По словам певицы, в таком напряженном графике она может продержаться 1-1,5 месяца, а дальше – ей просто необходимо отправиться в отпуск.

Артистка с семьей уже планируют совместный отдых. По словам Камалии – это будет несколько мест, одно из которых – Западная Украина.

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Камалия на "Музыкальной платформе"
Камалия на "Музыкальной платформе" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В концерте-награждении "Музыкальная платформа" также зажгут: Оля Полякова, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, Alekseev, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, Наталья Могилевская, Павел Зибров, Ирина Билык, Сергей Мироненко, Анастасия Приходько, TAYANNA, Сергей Бабкин, Анна Тринчер, группы "Антитела", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "KAZKA", "KADNAY" и многие другие.

Смотрите масштабный концерт-награждение "Музыкальная платформа" в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 на телеканале "Украина".

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