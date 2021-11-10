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Стало известно, кто избил музыкального продюсера группы KAZKA

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 21:12
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Правоохранительным органам удалось выяснить личность обидчика автора известных песен Николая Журавлева, который нанес ему множество тяжких травм. Сейчас ведется следствие
Полиция задержала виновника в нападении на композитора Николая Журавлева
Полиция задержала виновника в нападении на композитора Николая Журавлева / Фото: Инстаграм

Несколько дней назад известного композитора избили прямо возле его дома – кто и зачем это сделал было неизвестно, только сейчас полиция обнародовала подробности нападения. Как оказалось, Николая, который получил перелом черепа, поджидал возле подъезда нетрезвый сосед и напал на него. По какой причине это произошло, не уточняется.

Фото: Facebook

В результате удара потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, а именно открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правого височного участка, – сообщается правоохранительными органами.

Фото: Instagram

Сейчас подозреваемый находится в участке. Решается вопрос касаемо избрания ему меры пресечения.

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О печальном инциденте музыкант рассказал на своей странице в соцсети. К публикации он прикрепил несколько фото, на которых видно, что мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии – у него перебинтована голова и швы на подбородке, к тому же зрение продюсера тоже пострадало – он почти ничего не видит одним глазом.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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