Стало известно, кто избил музыкального продюсера группы KAZKA

Правоохранительным органам удалось выяснить личность обидчика автора известных песен Николая Журавлева, который нанес ему множество тяжких травм. Сейчас ведется следствие

Полиция задержала виновника в нападении на композитора Николая Журавлева / Фото: Инстаграм

Несколько дней назад известного композитора избили прямо возле его дома – кто и зачем это сделал было неизвестно, только сейчас полиция обнародовала подробности нападения. Как оказалось, Николая, который получил перелом черепа, поджидал возле подъезда нетрезвый сосед и напал на него. По какой причине это произошло, не уточняется.

Фото: Facebook

В результате удара потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, а именно открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правого височного участка, – сообщается правоохранительными органами.

Фото: Instagram

Сейчас подозреваемый находится в участке. Решается вопрос касаемо избрания ему меры пресечения.

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О печальном инциденте музыкант рассказал на своей странице в соцсети. К публикации он прикрепил несколько фото, на которых видно, что мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии – у него перебинтована голова и швы на подбородке, к тому же зрение продюсера тоже пострадало – он почти ничего не видит одним глазом.

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