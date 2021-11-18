Наталья Могилевская намекнула, что может стать новой Холостячкой

О своей личной жизни исполнительница, которая устроила соблазнительную фотосессию, почти никогда не говорит. Поэтому неизвестно точно, есть ли у нее возлюбленный.
Недавно украинская певица поинтересовалась у поклонников на своей странице в Instagram, в каком телевизионном проекте ей принять участие. Фанаты Натальи прислали ей в ответ множество сообщений о том, что очень хотели бы увидеть Могилевскую в новом сезоне "Холостячки".
Певица обратила внимание на просьбы подписчиков и почти сразу же опубликовала следующую сторис с опросом, – принимать ли ей участие в романтическом шоу.
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Также артистка прикрепила фотографию со своим вырезанным изображением на фоне постера проекта, на котором написано "Холостячка. Наталья Могилевская".
Большинство поклонников проголосовали "за" ее участие в реалити. Очевидно, они очень надеются, что певица прислушается к их мнению.
Действительно ли народная артистка примет участие в "Холостячке" еще неизвестно. По традиции, о том, кто станет главной героиней нового сезона шоу, продюсеры сообщают весной.
Также недавно Могилевская поссорилась с TikTok-блогером из-за фото, на котором она связана и с заклеенным ртом. Исполнительница часто приезжала к блогерам снимать смешные ролики. Вы тоже можете собрать много просмотров в TikTok, если приобретете хороший гаджет для съемок – какой лучше выбрать.
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