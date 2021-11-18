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Наталья Могилевская намекнула, что может стать новой Холостячкой

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
18 ноября, 19:26
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Народная артистка Наталья Могилевская обнадежила подписчиком новым опросом. Звезда спросила у поклонников – принять ли ей участие в романтическим проекте
Наталья Могилевская может принять участие в "Холостячке"
Наталья Могилевская может принять участие в "Холостячке" / Фото: пресс-служба, Инстаграм

О своей личной жизни исполнительница, которая устроила соблазнительную фотосессию, почти никогда не говорит. Поэтому неизвестно точно, есть ли у нее возлюбленный.

Недавно украинская певица поинтересовалась у поклонников на своей странице в Instagram, в каком телевизионном проекте ей принять участие. Фанаты Натальи прислали ей в ответ множество сообщений о том, что очень хотели бы увидеть Могилевскую в новом сезоне "Холостячки".

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Певица обратила внимание на просьбы подписчиков и почти сразу же опубликовала следующую сторис с опросом, – принимать ли ей участие в романтическом шоу.

Также артистка прикрепила фотографию со своим вырезанным изображением на фоне постера проекта, на котором написано "Холостячка. Наталья Могилевская".

Фото: Instagram

Большинство поклонников проголосовали "за" ее участие в реалити. Очевидно, они очень надеются, что певица прислушается к их мнению.

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Действительно ли народная артистка примет участие в "Холостячке" еще неизвестно. По традиции, о том, кто станет главной героиней нового сезона шоу, продюсеры сообщают весной.

Также недавно Могилевская поссорилась с TikTok-блогером из-за фото, на котором она связана и с заклеенным ртом. Исполнительница часто приезжала к блогерам снимать смешные ролики. Вы тоже можете собрать много просмотров в TikTok, если приобретете хороший гаджет для съемок – какой лучше выбрать.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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