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Стас Боклан посвятил сатирическую сказку оркам армии РФ: не пропустите историю о свинье и собаке

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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24 апреля, 10:11
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Новое видео от знаменитого артиста уже вызвало необычайный резонанс, ведь оно – о происхождении российских соолдат
Артист опубликовал видео, посвященное оркам российской армии
Артист опубликовал видео, посвященное оркам российской армии / Фото: boklanstas

Украинское творчество во время войны направлено на изображение страшной действительности из-за зверств российской армии (ничто не будет забыто), но также и на поднятие боевого духа украинцев. Новое произведение Стаса Боклана – как раз то, что в эти непростые дни нашей истории - то, что надо услышать каждому.

Звезда украинского театра и кино Стас Боклан, ранее критиковавший актеров-путинистов, презентовал сатирическое стихотворение, в котором поведал, как и откуда берутся российские оккупанты.

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Басня звезды, который выступил в новом образе – Дед Стас – была записана для Байрактар News от "Студии Квартал 95". Так, в произведении рассказывается о собаке "из колхоза под названием Советский". Там жил пес, который сорвался с цепи и в итоге снюхался со свиньей, после чего в том вонючем хлеву появился свинощенок, ставший российским солдатом. Судьба его предрешена: после того как российский солдат приехал в украинский Изюм, он умер.

Вам точно стоит услышать эту историю!

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"СВИНЯ І СОБАКА"

Колись в росії, десь під брянськом
В колгоспі з назвою "Радянський"
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака

Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг

В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес сцяв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це

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На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів – свобода…
Пес пішов у хлів

Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук

Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя

Такий гібрид на божу злість
В гівні і спить, в гівні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.

Мораль: коли свиню ї*ла собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.

А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди.

Также не пропустите пародию Инны Приходько на Оксану Марченко.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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