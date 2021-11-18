Стильный спорт-шик: Настя Каменских показала, как элегантно носить спортивный костюм

Для пятого эфира грандиозного шоу "МАСКА", который зрители канала "Украина" увидят в эту субботу, 20 ноября в 21:00, звездный детектив проекта NK | Настя Каменских выбрала необычный лук, оригинально соединив спортивные и классические элементы гардероба

Настя Каменских думает, что под масками не певцы / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Настя Каменских на прошлом эфире шоу "Маска" поспорила с Олей Поляковой из-за Потапа, а в следующем выпуске обещает удивить смелым образом. Культовый спортивный костюм Настя предлагает носить в новой интерпретации. Расслабленный силуэт диктует свободу движения и самовыражения, а элегантные перышки расставляют стильные акценты в образе. Таким образом певица создала по-настоящему современный и неординарный микс спорта и шика.

Бьюти-образ звезды поражает своей элегантностью. Акцентом в макияже стали обольстительные красные губы, а высокая прическа с выпущенными прядями идеально завершает этот ансамбль.

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Настя Каменских в элегантном образе в стиле спорт-шик / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В преддверии пятого эфира таинственного шоу "МАСКА", в котором мы увидим выступления масок группы А, Настя поделилась своими мыслями по поводу участников. По мнению Каменских, половина участников, которые скрываются под масками, не профессиональные певцы.

В этом эфире мы уже сможем задать участникам больше вопросов, которые, надеюсь, помогут нам приблизиться к разгадке. Предположения у меня есть, но сейчас открывать карты не буду – смотрите все в новом выпуске "МАСКИ" в эту субботу, – отметила звездный детектив масштабного шоу канала "Украина" NK | Настя Каменских.

Напомним, NK | Настя Каменских вместе со своими коллегами звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO разгадывает знаменитостей под масками во втором сезоне масштабного проекта канала "Украина".

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Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "МАСКА" в эту субботу, 20 ноября, в 21:00 на канале "Украина"!

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