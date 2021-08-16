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Ступка об обидных словах в адрес Монро: Нужно заняться чисткой мусора из своего подсознания

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
16 августа, 18:01
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Актер и телеведущий попросил прощения у травести-дивы за то, что нелестно отозвался в ее адрес в эфире одного из телеканалов. Монро отметила, что не обижена на Дмитрия
Дмитрий Ступка извинился перед травести-дивой Монро
Дмитрий Ступка извинился перед травести-дивой Монро / Фото: instagram.com/monritta, instagram.com/stupka777

В Instastories Дмитрий опубликовал сообщение, в котором извинился перед Монро за то, что в эфире телеканала LIVE в шутку применил к ней местоимение "оно".

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В Instagram Монро написала, что у нее "нет обиды на ведущего", так как тот, возможно, попросту не знает, как обращаться к представителям ЛГБТИК+.

Мы лично знакомы, и я ни разу не слышала в свою сторону каких-то грубых слов и действий, – написала Монро.

Дмитрий ответил на ее публикацию:

Благодарю за толерантность к моему несовершенству. Надо заняться чисткой мусора из своего подсознания. Извини, я реально не хотел никого обидеть, – написал Ступка.

Скриншот: Instagram

Отметим, что ранее Монро высказала свое негодование в адрес руководства телеканала, попросив их "провести ликбез" среди своих телеведущих. Ее поддержали многие поклонники, отметив, что Ступка "опорочил свою знаменитую фамилию", проявив подобное неуважение.

Отметим, что чаще всего в скандальные ситуации попадает супруга Дмитрия Ступки. Недавно она обматерила организаторов концерта рэп-исполнителя Jah Khalib.

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Смотрите интервью супруги Дмитрия, Полины Логуновой, для "Зіркового шляху":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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