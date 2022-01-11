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Ступка с женой и дочерью теперь живут в США – что они там делают и собираются ли вернуться?

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 января, 12:30
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В сентябре прошлого года наследник знаменитой династии, актер Дмитрий Ступка и его супруга, стилист-парикмахер, нутрициолог и ведущая Полина Логунова переехали в США. Надолго ли? Мы решили расспросить у семьи об их планах
Дмитрий Ступка и Полина Логунова рассказали о своей жизни в США
Дмитрий Ступка и Полина Логунова рассказали о своей жизни в США / Фото: instagram.com/stupka777, instagram.com/polinalogunova

"Сегодня" связались с Дмитрием и Полиной с просьбой рассказать о решении переехать. Оказалось, что пара неоднократно была в США и эта страна супругам очень нравится.

Мы очень любим Америку и хотели тут побыть дольше, приятная погода и мы не любим снег. Плюс тут можно найти много вдохновения по работе и пройти пару мастер-классов, – рассказывает нам Полина.

Супруга Дмитрия Ступки Полина Логунова проходит мастер-классы в США
Супруга Дмитрия Ступки Полина Логунова проходит мастер-классы в США / Фото: instagram.com/polinalogunova

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Где живет семья?

Дмитрий, Полина и их дочь Богдана живут в спокойном семейном районе.

Живется отлично, но хочется поискать еще интересные места для жизни, – делится Логунова.

По словам Полины, они с Дмитрием "не ждали от США чего-то галактического", но были вещи, которые уже успели удивить звездное семейство.

Недавно мне в лоб чуть не въехал автомобиль преступника, за которым ехало несколько полицейских машин и вертолет. В последний момент я успела уйти от столкновения, тот еще фильм! Мы также посетили несколько достопримечательностей и немного снимали видео для моего YouTube-канала, – рассказала Полина.

Полина Логунова с дочерью Богданой
Полина Логунова с дочерью Богданой / Фото: instagram.com/polinalogunova

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Работа на большом расстоянии и планы вернуться в Украину

У Полины есть сразу несколько сфер деятельности – девушка является стилистом по прическам в салоне красоты, занимается продажей косметики и проводит фитнес-марафоны. Дмитрий продолжает сниматься в кино и выступает в роли телеведущего.

Сейчас ведем работу удаленно в Украине, я прохожу обучение по своим профессиям и встречаюсь с разными интересными людьми, я определенно стала другой, после долгого визита сюда, – говорит Полина. – Контролировать бизнес нам удалось , моя команда девочек отлично справляется и я им безумного благодарна, что они подстроились под мое время. Моя лучшая команда самая надежная и трудолюбивая.

По словам Логуновой, пара не исключает, что останется в США.

Насчет постоянного место проживания - были такие мысли, у нас многое осталось в Украине и если и примем решение получить документы для проживания, то придется часто пересекать океан. Думаю, Дима приедет раньше, у него впереди проекты и съемки, я пока останусь тут, пережду зиму, а там будет видно, – говорит Полина.

Дмитрий Ступка с семьей временно живет в США
Дмитрий Ступка с семьей временно живет в США / Фото: instagram.com/stupka777

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Мы также поинтересовались, удалось ли найти детский сад для дочери пары, Богданы.

Дочка ходит в садик и отлично уже говорит на английском , что меня безумно радует, – говорит Полина.

Напомним, что в августе прошлого года Дмитрий Ступка оконфузился в прямом эфире – за что на актера обиделась травести-дива Монро.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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