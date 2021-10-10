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Суд снова перенесли: Саша Пустовит надеется развестись хотя бы в 2022 году

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
10 октября, 23:11
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Украинский блогер Саша Пустовит недавно поразила своих поклонников тем, что они с супругом Игорем разводятся. Их разрыв вызвал резонанс в соцсетях и стал скандальным
Саша Пустовит сообщила, что судебное заседание касательно ее развода снова перенесли
Саша Пустовит сообщила, что судебное заседание касательно ее развода снова перенесли / Фото: instagram.com/sashaabo

После того, как заседание, назначенное на 30 сентября перенесли, Саша Пустовит стала готовиться к следующему. Но и в этот раз начать бракоразводный процесс не удалось.

Об этом Саша сообщила в Instagram, добавив несколько смешных мемов из Сети о своих "последних нервных клетках".

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Тем временем завтрашнее судебное заседание снова переносят. Надеюсь, хотя бы в 2022 году я напишу, что наконец-то официально разведена, – написала Саша.

Скриншот: Instagram

В прошлый раз судебное заседание перенесли из-за того, что Игорь Пустовит, пока еще супруг Саши и тоже известный блогер, пребывал в Греции с новой возлюбленной и не приехал в суд.

Что известно о разводе Саши Пустовит?

Долгое время Саша и Игорь Пустовит создавали образ идеальной пары в Instagram. Сама же Саша является первым украинским блогером с аудиторией более миллиона подписчиков.

Этим летом Саша объявила о расставании с Игорем и дала скандальное интервью Маше Ефросининой, в котором призналась, что пережила домашнее психологическое насилие со стороны супруга.

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Игорь Пустовит дал ответное интервью, в котором рассказал свою версию происшедшего. Мужчина опроверг обвинения супруги и рассказал, как она оскорбляла его.

Саша Бо и Игорь Пустовит разводятся
Саша Бо и Игорь Пустовит разводятся / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

После развода Игорь Пустовит хочет получить дом, потому что у Саши остается два действующих бизнеса, которые они вместе развивали, средства на банковских карточках, оборудование в салонах. Суд должен принять решение о распределении имущества пары, а также опеки над детьми.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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