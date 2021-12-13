Ксения Мишина получила от Александра Эллерта подарок за 60 тысяч гривен – на что комик так раскошелился

Украинская актриса показала вещь с самым высоким ценником в своем гардеробе, которую бывший избранник подарил ей на день рождения

Ксения Мишина рассекретила самый дорогой подарок от Эллерта / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" похвасталась своими брендовыми платьями и аксессуарами. Несколько образов, в которых Ксения появлялась на протяжении проекта, так ей понравились, что она решила пополнить ими свой гардероб.

Но все же самой дорогой вещью оказался подарок Александра Эллерта, о причине расставания с которым она недавно рассказала.

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Это сумочка Louis Vuitton. Она стоила около 2,5 тыс долларов. На день рождения был вот такой подарок, его мне мой бывший подарил, – призналась актриса в программе "Світське життя".

На День рождение Эллерт подарил Мишиной сумочку Louis Vuitton / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, что в финале "Холостячки" Мишина выбрала комедийного сценариста Сашу Эллерта. После шоу пара некоторое время публично демонстрировала отношения, но потом они решили все-таки их скрывать. С тех пор Александр и Ксения не публиковали совместные фото и сториз, а вопросы о том, вместе ли они – игнорировали.

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Как позже выяснилось, желание возлюбленных сделать вид, что они не в отношениях переросло в реальность, и пара рассталась по-настоящему.

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