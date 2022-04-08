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Ольга Сумская почтила память матери в 40-й день: фото

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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8 апреля, 13:11
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88-летняя актриса Анна Сумская скончалась 27 февраля
Ольга Сумская почтила память своей матери
Ольга Сумская почтила память своей матери / Фото: instagram.com/olgasumska

Маму известных украинских актрис Ольги и Натальи Сумских – Анну Ивановну – похоронили 1 марта. Простились со знаменитостью в Киеве.

С момента кончины артистки минуло 40 дней. В Instagram Ольга Сумская поделилась совместным снимком с мамой, добавив подпись:

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Моя кровинка! Родная мамочка! Мой ангел! Моя душа! Сегодня 40 дней, как улетела твоя душа к Господу нашему! …Всегда в нашем сердце, солнышко наше! Я обожаю тебя.

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Анна Сумская родилась 14 октября 1933 года в селе Катюжанка Киевской области. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого (1955, мастерская П. Сергиенко).

Она работала в разных украинских театрах и сыграла в общей сложности более 150-ти ролей. Анна Сумская – мама Ольги и Натальи Сумских.

Недавно Ольга Сумская оправдалась за дочь в России, которая молчит о войне.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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