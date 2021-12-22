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Сумская, Павлик, Матвиенко и другие готовятся к крупной тусовке в Яремче на Рождество

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
22 декабря, 19:55
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Совсем скоро в Яремче будет слишком звездно! Сразу несколько украинских исполнителей выступят на Рождественском фестивале WINTER ROMANTIK FEST, который вот уже десятый год проходит в гостеприимном отеле Romantik Spa Hotel
Ольга Сумская, Виктор Павлик, Тоня Матвиенко и другие устроят праздник в Яремче
Ольга Сумская, Виктор Павлик, Тоня Матвиенко и другие устроят праздник в Яремче / Фото: пресс-служба

Вам, наверное, уже интересно, кто же будет создавать праздничное настроение и выступать на фестивале? А вот кто: лидер группы "СКАЙ" Олег Собчук, певцы Виктор Павлик и Арсен Мирзоян, певицы Тоня Матвиенко и Наталья Бучинская, а также актриса Ольга Сумская и актер Виталий Борисюк.

В этом году мы приготовили большой сюрприз для всех звезд и гостей, – говорит Иван Гаврон, основатель фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel. – Мы открываем комфортный концертный холл на 1000 персон, где и будут проходить все фестивальные события. Наконец-то сможем насладиться действием на сцене, хорошим звуком и песнями наших артистов в новом концертном зале. Он спроектирован так, что при необходимости совещается с патио или даже с летней площадкой.

Актер Виталий Борисюк и Иван Гаврон, основатель фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel.
Актер Виталий Борисюк и Иван Гаврон, основатель фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel. / Фото: пресс-служба

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Интересный факт: концертный холл ROMANTIK станет самой большой концертной и деловой площадкой в западном регионе Украины, да и к тому же будет оснащен светом и звуком по последнему слову техники. На Рождество в новом месте пройдут первые концентры звезд - запланировано девять музыкальных вечеров.

Подготовка полным ходом

С начала октября артисты, принимающие участие в фестивале, активно готовятся к появлению на сцене – продумывают рецепты кутьи, а также заказывают эксклюзивные украшения и наряды у модных дизайнеров. К слову, среди гостей одетых в наряды в национальном стиле будет разыгран ценный приз, а победителя выберут путем всеобщего голосования.

За десять лет более 5000 наших гостей специально для фестиваля нарядились в одежду в национальном стиле, – с гордостью отмечает основатель WINTER ROMANTIK FEST Иван Гаврон.

Виталий Борисюк и Ольга Сумская с их дочерью Анной
Виталий Борисюк и Ольга Сумская с их дочерью Анной / Фото: пресс-служба

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Кутья с секретным ингредиентом

Традиционно украинские знаменитости будут петь колядки, готовить рождественскую кутью и 12 постных блюд. На Святой вечер все звезды приготовят кутью по старинным рецептам, а гости фестиваля смогут определить – какое блюдо самое вкусное и выберут победителя.

Каждая звезда имеет право положить в свою кутью только один секретный ингредиент, что именно – хранится в строгой тайне.

Немного статистики

За годы проведения фестиваля WINTER ROMANTIK FEST его участники:

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  • приготовили 800 литров кутьи и более 12000 вареников;
  • установили рекорд на самую длинную гуцульскую колбаску – 27 метров;
  • вместе спели духовный гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни" на музыку Николая Лысенко;
  • научились мастерить настоящую рождественскую звезду;
  • также прослушали и выучили более 100 колядок.

Безопасность превыше всего

Времена пандемии диктуют свои правила, поэтому в этом году фестиваль будет проходить по обновленному формату – с рядом ограничений, а поселение в отеле проходит только при наличии сертификата о полном вакцинировании или справки о негативном результате ПЛР-тестирования.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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