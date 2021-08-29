Сумская пожаловалась на здоровье и нарвалась на критику своих же поклонников

Актриса Ольга Сумская прошла обследование в клинике, о чем рассказала подписчикам в Instagram. Те раскритиковали звезду за рекламу

Ольга Сумская пожаловалась на проблемы со здоровьем / Фото: instagram.com/olgasumska

Не все посочувствовали Ольге Сумской из-за ее проблем со здоровьем. Артистка не уточнила, что именно с ней не так, но рассказала, что на время вынуждена отказаться от употребления некоторых продуктов и выполнять рекомендации врачей.

Мне на месяц придется отказаться от кофе, чая, яиц и глютена. А я очень люблю латте! Поэтому, на месяц придется отказаться от некоторых продуктов и напитков, – написала в посте Сумская.

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Она добавила, что ей также рекомендовали заниматься спортом и пить больше воды.

Некоторые подписчики Ольги сумской ей посочувствовали, но многие захейтили актрису за рекламу клиники.

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