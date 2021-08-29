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Сумская пожаловалась на здоровье и нарвалась на критику своих же поклонников

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
29 августа, 15:37
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Актриса Ольга Сумская прошла обследование в клинике, о чем рассказала подписчикам в Instagram. Те раскритиковали звезду за рекламу
Ольга Сумская пожаловалась на проблемы со здоровьем
Ольга Сумская пожаловалась на проблемы со здоровьем / Фото: instagram.com/olgasumska

Не все посочувствовали Ольге Сумской из-за ее проблем со здоровьем. Артистка не уточнила, что именно с ней не так, но рассказала, что на время вынуждена отказаться от употребления некоторых продуктов и выполнять рекомендации врачей.

Мне на месяц придется отказаться от кофе, чая, яиц и глютена. А я очень люблю латте! Поэтому, на месяц придется отказаться от некоторых продуктов и напитков, – написала в посте Сумская.

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Она добавила, что ей также рекомендовали заниматься спортом и пить больше воды.

Некоторые подписчики Ольги сумской ей посочувствовали, но многие захейтили актрису за рекламу клиники.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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