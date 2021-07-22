Сумская в купальнике сразила фигурой, стоя в обнимку с Борисюком в Египте (фото)

Звездная актерская пара Ольга Сумская и Виталий Борисюк продолжают свой насыщенный отдых в Хургаде, в Египте, куда они прилетели с их младшей дочкой Анной

Виталий Борисюк и Ольга Сумская в Египте / Фото: instagram.com/olgasumska

Прямо там Ольга Сумская и устроила сюрприз Виталию Борисюку – артистка подготовила "райский" завтрак в бассейне. Теперь же звездная пара просто делится яркими моментами отдыха и совместными счастливыми селфи.

На фото, которые появились в Instagram-аккаунте Ольги Сумской, они с Виталием Борисюком позируют в бассейне на территории модного отеля Rixos Premium Magawish, в котором они остановились. Актриса позировала в купальнике вишневого цвета, довольно улыбаясь на камеру.

Ольга Сумская отдыхает в Египте с супругом / Фото: instagram.com/olgasumska

На другом фото Ольга Сумская обняла Виталия Борисюка, который в тот момент смеялся.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская была с минимумом макияжа – звезда просто подчеркнула глаза и добавила блеск на губы. Впрочем, звезда нередко позирует и без мейк-апа, показывая, что естественность украшает женщину. А в подтверждение тому, эти чудесные украинки, которые позировали на изумительных снимках без макияжа.

Ольга Сумская на отдыхе в Египте / Фото: instagram.com/olgasumska

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Но звездная парочка отдыхала не только в бассейне. Ольга Сумская также показала кадры, как они с супругом плавают в Красном море. Виталий Борисюк был в маске для дайвинга и пел украинскую песню.

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Ранее Виталий Борисюк прямо в бассейне спел Ольге Сумской свою новую песню.