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Сумская в купальнике сразила фигурой, стоя в обнимку с Борисюком в Египте (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
22 июля, 18:24
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Звездная актерская пара Ольга Сумская и Виталий Борисюк продолжают свой насыщенный отдых в Хургаде, в Египте, куда они прилетели с их младшей дочкой Анной
Виталий Борисюк и Ольга Сумская в Египте
Виталий Борисюк и Ольга Сумская в Египте / Фото: instagram.com/olgasumska

Прямо там Ольга Сумская и устроила сюрприз Виталию Борисюку – артистка подготовила "райский" завтрак в бассейне. Теперь же звездная пара просто делится яркими моментами отдыха и совместными счастливыми селфи.

На фото, которые появились в Instagram-аккаунте Ольги Сумской, они с Виталием Борисюком позируют в бассейне на территории модного отеля Rixos Premium Magawish, в котором они остановились. Актриса позировала в купальнике вишневого цвета, довольно улыбаясь на камеру.

Ольга Сумская отдыхает в Египте с супругом
Ольга Сумская отдыхает в Египте с супругом / Фото: instagram.com/olgasumska

На другом фото Ольга Сумская обняла Виталия Борисюка, который в тот момент смеялся.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская была с минимумом макияжа – звезда просто подчеркнула глаза и добавила блеск на губы. Впрочем, звезда нередко позирует и без мейк-апа, показывая, что естественность украшает женщину. А в подтверждение тому, эти чудесные украинки, которые позировали на изумительных снимках без макияжа.

Ольга Сумская на отдыхе в Египте
Ольга Сумская на отдыхе в Египте / Фото: instagram.com/olgasumska

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Но звездная парочка отдыхала не только в бассейне. Ольга Сумская также показала кадры, как они с супругом плавают в Красном море. Виталий Борисюк был в маске для дайвинга и пел украинскую песню.

Смотрите интервью Анны Борисюк об издевательствах в школе и актерской карьере:

Ранее Виталий Борисюк прямо в бассейне спел Ольге Сумской свою новую песню.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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