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Супермодель Алина Байкова вышла на митинг в поддержку Украины в Нью-Йорке

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25 марта, 14:55
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Модель надела костюм в национальных цветах украинского флага и вышла на улицы Нью-Йорка, чтобы призвать весь мир поддержать народ Украины
Модель Алина Байкова поддержала Украину в Нью-Йорке
Модель Алина Байкова поддержала Украину в Нью-Йорке

Сегодня весь мир говорит об Украине. Ежедневно в разных уголках мира проходят акции и митинги в поддержку украинцев. Недавно Тина Кароль вышла на митинг в Польше.

Свою позицию и поддержку родному народу показала украинская модель Алина Байкова, которая уже достаточно давно живет и работает за границей.

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Супермодель вышла на улицы Нью-Йорка вместе с другими митингующими, чтобы призвать мировые власти остановить Россию и их военное вторжение на территории Украины.

Модель выбрала для мероприятия костюм в цветах национального флага Украины. Также Алина сделала макияж и маникюр тоже в сине-желтых оттенках.

Скриншот – instagram.com/alina_baikova

На митинге Байкова встретилась с певицей Александрой Зарицкой из группы KAZKA.

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Исполнительница приехала в США, чтобы выступить с благотворительными концертами. А во время митинга Зарицкая спела гимн Украины в самом центре Нью-Йорка.

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль и Jerry Heil помогли собрать 2 миллиона злотых для Украины на концерте в Польше. А совсем скоро в Варшаве пройдет совместный концерт украинских и российских исполнителей в поддержку Украины.

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