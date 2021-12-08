Супруга 19-летнего победителя Голоса Романа Сасанчина рассказала о ссорах в семейной жизни

Совсем недавно победитель вокального шоу женился на своей возлюбленной. Молодожены уже успели столкнуться с первыми семейными конфликтами

Роман Сасанчин недавно женился на беременной девушке. / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Всего неделю назад 19-летний Роман Сасанчин и его беременная невеста Иванка зарегистрировали брак в одном из ЗАГСов Тернополя. Свадьбу пара решила праздновать скромно дома в кругу семьи и друзей.

Парень и его новоиспеченная жена, которые ждут первенца, активно делятся в Сети подробностями семейной жизни. Известно, что пара уже давно живет вместе. Сначала они жили в квартире, которую Сасанчин одержал за победу в шоу "Голос", а после – переехали в Тернополь.

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Молодожены не стесняются рассказывать, что в их быту, как и у всех пар, иногда возникают конфликты. Однако ссоры быстро заканчиваются, когда Роман идет первым на примирение.

23-летняя Иванка признается, что из-за ее вспыльчивого характера мириться приходится именно ее любимому.

По словам девушки, ей трудно переступить из-за гордости и извиниться, если даже она не права. Но все же девушка пообещала работать над этим.

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У меня очень вспыльчивый характер, особенно во время беременности. Но я буду работать над собой, несмотря на гордость и идти первой на примирение, – поделилась Иванна.

Фото: Instastories/annavi_i

Кратко о певце

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Тернопольской области. В 2012 году он участвовал в слепых прослушиваниях первого сезона "Голос. Дети", но ни один из тренеров к нему не повернулся.

А уже в 2020 году Роман стал победителем шоу "Голос страны". Он был в команде Тины Кароль.

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