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Супруга Джеджулы молчала о домашнем насилии: Боялась испоганить человеку жизнь, ведь он публичный

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
28 июля, 14:50
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Как оказалось, Юлия Леус несколько раз становилась жертвой насильственного отношения со стороны своего супруга Андрея Джеджулы. Юлия молчала, потому что боялась, что Андрей потеряет работу
Юлия Леус рассказала правду о жизни с Андреем Джеджулой
Юлия Леус рассказала правду о жизни с Андреем Джеджулой / Фото: Скриншот из YouTube

По словам Юлии Леус, Андрей Джеджула несколько раз поднимал на нее руку. Недавно девушка родила телеведущему дочь. Находясь в напряженных отношениях, пара продолжала жить вместе под одной крышей.

В YouTube-программе "Без комплексов" Юлия рассказала Анне Олицкой, что Андрей хоть и позволял себе побои, но больше всего она пострадала из-за психологического насилия.

Побои Джеджулы

Как утверждает Юлия, первый раз Андрей ударил ее спустя два месяца после свадьбы, когда они возвращались домой после мероприятия. Там Джеджула общался весь вечер с незнакомкой. Уже по дороге домой Леус поинтересовалась у супруга, что это была за девушка. Андрей в грубой форме спросил у Юлии, почему ей это интересно, после чего ударил супругу несколько раз по лицу.

Еще один случай произошел во время домашней ссоры – тогда ведущий якобы ударил Юлию головой об стену. На вопрос Анны, почему Юлия никогда публично об этом не говорила и заявляла в полицию, девушка ответила следующее:

Я боялась, что он потеряет работу, что он публичный. Я знала, что если я сейчас куда-то пойду, это сразу куда-то попадет, и я человеку испоганю жизнь. Но я думала, что он это оценит хотя бы и больше не будет так поступать. Надо было обращаться в полицию, не надо было к нему возвращаться – это была самая большая ошибка в моей жизни, – заявила Юлия.

Юлия Леус и Андрей Джеджула
Юлия Леус и Андрей Джеджула / Фото: instagram.com/yla__yla

По словам Юлии, она долгое время не замечала все "тревожные звоночки" в отношениях с супругом. Она смогла это распознать и проанализировать только во время беременности.

Юлия также заявила, что Андрей "провоцировал ее" на скандалы, а потом записывал их ссоры на скрытую камеру, чтобы потом использовать это в качестве компромата.

Отметим, что пара уже официально разводилась в 2019 году, однако позже снова решили жить вместе. От первого брака у Леус есть дочь Ангелина, которую она родила в 15 лет.

Ранее Андрей Джеджула назвал супругу манипулятором после публичных обвинений.

Смотрите полное интервью Юлии Леус:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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