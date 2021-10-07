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Супруга Павлика пожаловалась на отдых с сыном за границей: Ничего не радует

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
7 октября, 15:05
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Екатерина Репяхова и Виктор Павлик отправились на отдых с маленьким сыном в Турцию. У себя в InstaStories молодая мама подробно рассказывает о путешествии
Екатерина Репяхова рассказала о первой поездке с сыном за границу
Екатерина Репяхова рассказала о первой поездке с сыном за границу / Фото: instagram.com/repyahovakate

Супруга Виктора Павлика, которая недавно показала лицо сына, пока не очень наслаждается первой поездкой с ребенком за границу. Как призналась Екатерина Репяхова, трехмесячному малышу тяжело дался перелет самолетом.

Дети до года спят в самолете – это не про нас. Миша не спал, не играл, не сидел, – рассказала молодая мама в InstaStories

Скриншот: Instagram

Екатерина рассказала, что им с Виктором Павликом пришлось по очереди носить сына на руках в проходе самолета. Только перед самой посадкой малыш заснул всего на 20 минут.

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Скриншот: Instagram

Когда пара уже приехала в отель, ситуация не изменилась.

Миша продолжает плакать в коляске. Я сойду с ума, если так будет все время, – написала Репяхова.

Скриншот: Instagram

Супруга Виктора Павлика попросила совета у подписчиков. Она призналась, что уже пожалела об этом поездке.

Скриншот: Instagram

Некоторые фолловеры рекомендовали носить Мишу на руках. Как отметила молодая мама, на некоторое время это помогло. Но тем не менее пока супруга артиста не наслаждается отдыхом в Турции.

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Скриншот: Instagram

Смотрите интервью Екатерины Репяховой для программы "Зірковий шлях":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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