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Супруга Павлика умилила Сеть фото, на которых сыну 8 дней: Какой милый ангелочек

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
12 октября, 13:14
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Летом Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом. 28-летняя супруга артиста родила ему сына, которого назвали Михаилом
Супруга Виктора Павлика показала снимки с первой фотосессии сына
Супруга Виктора Павлика показала снимки с первой фотосессии сына / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик больше не скрывают лицо сына и с удовольствием делятся новыми фото наследника. Родители даже успели завести малышу страничку в Instagram. Теперь же молодая мама решила показать подписчикам снимки с первой фотосессии Миши.

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Я же вам не показывала фотографии Мишутки Newborn. Здесь ему 8 дней, – подписала снимки Екатерина Репяхова.

Екатерина Репяхова показала фото, на которых сыну певца 8 дней
Екатерина Репяхова показала фото, на которых сыну певца 8 дней / Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена Павлика показала фото, на которых сыну певца 8 дней
Жена Павлика показала фото, на которых сыну певца 8 дней / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова показала снимки с первой фотосессии сына
Екатерина Репяхова показала снимки с первой фотосессии сына / Фото: instagram.com/repyahovakate

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Подписчики в восторге от трогательных снимков маленького Миши.

  • "Такие сказочные и милые фоточки"
  • "Очень изменился, но какой же милый"
  • "Какой милый ангелочек

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Ранее в интервью Виктор Павлик признавался, его младший сын больше похож на папу, чем на маму.

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Больше по характеру будет на меня похож, видно, что он такой живой, как я. Я был таким в детстве очень поворотливым... а визуально похож на меня очень сильно, добавил Виктор Павлик.

Для Виктора малыш – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины ребенок стал первенцем.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.

Смотрите эксклюзивное интервью с Виктором Павликом:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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