Суспільне не готово подписывать договор с Алиной Паш – глава НОТУ

Николай Чернотицкий также назвали причину, по которой Украину могут не допустить до участия в "Евровидении-2022"

Alina Pash может быть дисквалифицирована / Фото: YouTube, instagram.com/alinapash/

Сегодня, во время пресс-конференции, где ранее объяснили ошибку во время оглашения результатов Нацотбора, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий заявил, что Алину Паш могут дисквалифицировать.

Напомним, с результатом 15 баллов, Alina Pash стала победительницей Национального отбора на "Евровидение-2022".

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Сразу же после финала в Сети разгорелся скандал – организаторов обвинили в фальсификации голосования, а также в нарушении правил конкурса. Главным аргументом остается то, что Alina Pash посещала оккупированный Крым через территорию России.

Я очень благодарен неравнодушным гражданам, которые сегодня обнародовали информацию, что, по их данным, Алина Паш въезжала в Крым с территории России, – сказал глава Суспільного.

Суспільне показало документы, о легальном пересечении Алиной Паш границы с Крымом / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Николай Чернотицкий обратился в Госпогрансулжбу с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что справка, которую предоставила Паш, является подделкой.

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В случае, если эта справка была не действительна и Суспільне мошенническим способом было обмануто, компания, соответственно, будет принимать новое решение. Если эта справка действительна – вопрос будет снят. До этого момента, как глава правления Суспільного вещателя, я отказываюсь подписывать договор с победителем Нацотбора, поскольку есть достаточно большое сомнение, – сказал Николай Чернотицкий.

Он добавил, что в случае, Европейский вещательный союз обнаружит политизированность Нацотбора, Украина не будет принимать участие в "Евровидении-2022".

Напомним, ранее член правления Суспільного Ярослав Лодыгин оправдался за то, что назвал Kalush Orchestra "людьми с гор".