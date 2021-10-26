Сверхзадача – в Украине стать украинцем: 6 главных цитат Бардаша из интервью с Гордоном

Юрий Бардаш в большом интервью с Дмитрием Гордоном ответил на вопросы об отношениях Украины с Россией, украинском языке, Миротворце, Кузьме, наркотиках и ссорах с Луной

Главное из интервью Бардаша у Гордона / Фото: YouTube

В 2019 году украинский продюсер Юрий Бардаш дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, которое долго было на слуху. Тогда создатель "Грибов" и "Quest Pistols" заявил, что "наблюдает беспредел в этой стране", говоря о военных действиях на Донбассе и о ситуации с русским и украинским языками.

Спустя два года Бардаш уже другой – об этом он признался Дмитрию Гордону. Артист воспитывает в себе украинца и хочет развивать украинскую культуру.

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Мы посмотрели интервью и собрали шесть высказываний Юрия Бардаша о самом интересном.

О попадании в "Миротворец"

Бардаш появился на сайте после интервью с Дудем. Юрий признался, что ему было обидно, но не отрицает, что конфликт был внутри него – спустя время он создал украиноязычный проект – Wellboy.

Я задался вопросом: "Неужели я не понимаю свой народ, свою страну?" Я начал искать украинство в себе. Для меня разговаривать на эту тему, надевать вышиванку – не значит быть украинцем. Для меня быть украинцем – значит понимать культуру, понимать людей. И я начал искать в себе это украинцем.

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Юрий Бардаш / Фото: YouTube

О конфликте Украины и России

Беды Украины – это то, что мы находимся между двумя цивилизациями. Мы посредине и нас конечно же рвут на части. Геополитическое расположение нашей страны предопределяет то конфликтное состояние, в котором мы живем уже который год – считает Бардаш.

О Крыме

Дмитрий Гордон решил не спрашивать у Бардаша "Чей Крым?", вместо этого поинтересовался у музыканта, понял ли он для себя, чей Крым.

В слове "поняли" есть определенный период времени, который должен быть для осознания. Это 100%. Для меня Крым, конечно же, украинский. Всегда им был и должен оставаться. Это факт. Как может быть по-другому? Пришли люди, забрали...

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Дмитрий Гордон и Юрий Бардаш / Фото: instagram.com/gordondmytro

О наркотиках

Травка, я считаю, это самый тяжелый наркотик... Это так же как пиво, я считаю, самый жесткий алкоголь. Потому что вроде бы что-то легкое, но амбиций больше нет, побеждать ты уже не хочешь никого, все проблемы уходят, контроль весь уходит, ты просто становишься ватой, – поделился Бардаш.

Он добавил, что также три года употреблял MDMA, но произошло это с ним уже в осознанном возрасте. А сейчас подросткам, отметил Юрий, доступны многие наркотические вещества.

Об успехах звезд

Дмитрий Гордон поинтересовался у гостя, как тот относится к успеху Светланы Лободы в в России. На что Юрий ответил, что ему все равно, а восхищает его такой успех, какого добился Wellboy.

Меня восхищает мегауспех, который произошел с Вельбоем за неделю. Вот это меня восхищает.

Wellboy в 2021 году начал сотрудничать с Юрием Бардашем / Фото: instagram.com/a.wellboy

Об Андрее Кузьменко

Юрий Бардаш работал над программой "Шанс" хореографом. Тогда звездами шоу были Наталья Могилевская и Кузьма – они готовили молодых артистов. По словам Юрия, они сразу сработались с Кузьмой и за три года совместной работы у них никогда не было конфликтов.

Это всегда было прекрасно. Он никогда не напрягал, он очень любил "квестов" (группа "Quest Pistols" – ред.), он всегда с уважением относился. Его вся страна любила, в нем понтов было ноль, – рассказал Юрий Бардаш.

Смотрите полное интервью Юрия Бардаша у Дмитрия Гордона:

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