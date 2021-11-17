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Света или Аня? Экс-солистку Artik&Asti перепутали с Лободой

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
17 ноября, 21:00
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Экс-солистка "Artik&Asti" Анна Дзюба поразила фанатов сменой имиджа и невероятным сходством с другой популярной певицей
Анну Дзюбу спутали с Лободой
Анну Дзюбу спутали с Лободой

Дзюба, которая совсем недавно заявила, что уходит из дуэта Artik&Asti, не перестает удивлять своих преданных фанов. Так, певица удалила все старые публикации в своем Instagram и начала все с чистого листа.

"Первым" постом Дзюбы стало фото в звукозаписывающей студии. На нем исполнительница показала новый образ – она стала блондинкой.

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Поклонники не могли не заметить удивительное сходство Дзюбы с коллегой по сцене Светланой Лободой. На снимке певицы похожи, как две капли воды.

Фанаты спутали Анну Дзюбу со Светланой Лободой
Фанаты спутали Анну Дзюбу со Светланой Лободой

Фанаты написали множество комментариев о том, что сначала не поняли, кто на фото Аня или Света:

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  • "Прошу прощения, но я вначале подумала, что это Loboda"
  • "Будет еще одна Лобода"
  • " А я подумала это Лобода...Все на одно лицо"
  • "Зачем в блонди? Лободернулась?"

Действительно, в это ракурсе Анна Дзюба стала копией Светланы Лободы. У обеих исполнительниц пухлые губы, выразительные скулы и белоснежные локоны. И хотя пока, Анна Дзюба ничего не рассказывает о своей сольной карьере, есть предположение, что ее репертуар будет таким же чувственным.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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