Света или Аня? Экс-солистку Artik&Asti перепутали с Лободой

Дзюба, которая совсем недавно заявила, что уходит из дуэта Artik&Asti, не перестает удивлять своих преданных фанов. Так, певица удалила все старые публикации в своем Instagram и начала все с чистого листа.
"Первым" постом Дзюбы стало фото в звукозаписывающей студии. На нем исполнительница показала новый образ – она стала блондинкой.
Поклонники не могли не заметить удивительное сходство Дзюбы с коллегой по сцене Светланой Лободой. На снимке певицы похожи, как две капли воды.
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Фанаты написали множество комментариев о том, что сначала не поняли, кто на фото Аня или Света:
- "Прошу прощения, но я вначале подумала, что это Loboda"
- "Будет еще одна Лобода"
- " А я подумала это Лобода...Все на одно лицо"
- "Зачем в блонди? Лободернулась?"
Действительно, в это ракурсе Анна Дзюба стала копией Светланы Лободы. У обеих исполнительниц пухлые губы, выразительные скулы и белоснежные локоны. И хотя пока, Анна Дзюба ничего не рассказывает о своей сольной карьере, есть предположение, что ее репертуар будет таким же чувственным.
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