Света или Аня? Экс-солистку Artik&Asti перепутали с Лободой

Экс-солистка "Artik&Asti" Анна Дзюба поразила фанатов сменой имиджа и невероятным сходством с другой популярной певицей

Анну Дзюбу спутали с Лободой

Дзюба, которая совсем недавно заявила, что уходит из дуэта Artik&Asti, не перестает удивлять своих преданных фанов. Так, певица удалила все старые публикации в своем Instagram и начала все с чистого листа.

"Первым" постом Дзюбы стало фото в звукозаписывающей студии. На нем исполнительница показала новый образ – она стала блондинкой.

Реклама

Поклонники не могли не заметить удивительное сходство Дзюбы с коллегой по сцене Светланой Лободой. На снимке певицы похожи, как две капли воды.

Фанаты спутали Анну Дзюбу со Светланой Лободой

Фанаты написали множество комментариев о том, что сначала не поняли, кто на фото Аня или Света:

Реклама

"Прошу прощения, но я вначале подумала, что это Loboda"

"Будет еще одна Лобода"

" А я подумала это Лобода...Все на одно лицо"

"Зачем в блонди? Лободернулась? "

Действительно, в это ракурсе Анна Дзюба стала копией Светланы Лободы. У обеих исполнительниц пухлые губы, выразительные скулы и белоснежные локоны. И хотя пока, Анна Дзюба ничего не рассказывает о своей сольной карьере, есть предположение, что ее репертуар будет таким же чувственным.

Другие новости о звёздах: