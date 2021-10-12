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Лобода впервые за долгое время показала 3-летнюю дочь Тильду (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
12 октября, 08:58
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Певица скрывает лицо младшей дочери и редко публикует какие-либо кадры с ней в соцсетях. А вот старшую дочь Лободы можно часто увидеть на фото
Светлана Лобода показала подросшую дочь Тильду
Светлана Лобода показала подросшую дочь Тильду / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода, которая недавно призналась, что наняла охранников из-за своих же фанатов, пока еще не спешит показывать младшую дочь Тильду фолловерам. И хотя звездная мама постит фотографии со своими дочками, лицо второй всегда скрывает.

Накануне Лобода опубликовала виде в Instastories, где показала Тильду. Малышка сидит на руках у мамы, а та нежно целует ее.

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Светлана Лобода с дочкой Тильдой / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

Следующий кадр – дочь звезды сидит перед телевизором и смотрит мультики.

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Светлана Лобода скрывает лицо дочери / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

Напомним, у Светланы Лободы есть старшая дочь Евангелина, которую певица родила от хореографа Андрея Царя. В этом году девочка перешла в новую частную школу, где год обучения стоит больше миллиона рублей (364 тысячи гривень).

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Тильда появилась на свет 21 мая 2018 года в Лос-Анджелесе. Кто отец ребенка – артистка не рассказывает. Из-за этого ходят слухи, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеманн.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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