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Светлана Лобода приедет в Одессу с концертом: как реагируют украинцы в Сети

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
19 июля, 16:58
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Украинская певица Светлана Лобода, проживающая в России, решила посетить Украину с новым концертом. В конце лета звезда приедет на юг
Лобода выступит в Одессе
Лобода выступит в Одессе / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода, которой недавно Алан Бадоев снял клип в Киеве, снова приедет в Украину в августе. Певица планирует выступить в одесском клубе Ibiza Beach Club и эта новость уже вызвала противоречивую реакцию украинцев.

На сцене Лобода блистает в ярких амплуа, а вот в жизни нередко показывает поклонникам себя без косметики и прочих атрибутов. Тренд на естественность позитивно влияет на бьюти-индустрию и сами украинки доказывают это на собственном примере.

Анонс концерта Лободы появился в Instagram-аккаунте заведения.

Самая яркая и безусловная суперстар 14 августа в Ibiza Beach Club, – говорится в посте.

Реакция Сети на предстоящий концерт Лободы оказалась неоднозначной. В комментариях по-разному отреагировали на планы певицы выступить в Украине.

  • "Ну наконец-то"
  • "За нее еще и платить надо?"
  • "Ого"
  • "Раньше любила ее, а в последнее время она уже не та стала. Хотя на концерт может схожу"
  • "Скандал обеспечен"

Реакция украинцев на новости о концерте Лободы в Одессе
Реакция украинцев на новости о концерте Лободы в Одессе / Фото: instagram.com/ibiza_beach_club

На официальном сайте клуба можно увидеть, что стоимость билета на концерт Светланы Лободы стартует от 1300 гривен. А несколькими днями ранее там состоится повторный концерт российского рэпера Басты, который уже выступал в Одессе после протестов на концерте в Киеве.

Сама же Светлана Лобода уже давно проживает в России и ведет там активную концертную деятельность.

Почему певица сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон – 2020" – смотрите сюжет:

На днях другой украинский артист, Иван Дорн, спровоцировал скандал – он спел в Нижнем Новгороде в России и назвал город "братом".

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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