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Светлана Лобода со слезами на глазах призвала остановить войну в Украине

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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28 февраля, 16:23
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Светлана Лобода опубликовала у себя в Instagram видеообращение к подписчикам
Светлана Лобода признала, что в Украине война
Светлана Лобода признала, что в Украине война / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Пятый день Украина продолжает бороться за свою свободу. Певица Светлана Лобода публиковала у себя несколько постов, что переживает из-за событий в родной стране. Однако на пятый день артистка решилась записать видео и признала, что в Украине война.

Лобода отметила, она украинская певица, но последние четыре года работала в России, Украине и Европе. Сейчас Светлана Лобода живет в Европе, но ее родные и друзья остались в Украине.

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Я не могу себя собрать и не знаю, что делать. Я хочу сказать, что сейчас в моей стране, в Украине, происходит полномасштабная война. Людей убивают, они вынуждены прятаться по подвалам, им нечего есть, с ними рядом маленькие дети. Многие пытаются сбежать под пулями, под ракетами. У меня в Киеве моя семья, мой папа, мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки. И они все прячутся в гаражах, по подвалам, в метро потому что вывезти их мы пока не можем, это небезопасно.

Мы все маленькие люди, мы ничего не можем. Но есть люди, которые вершат судьбы и которые могут сделать так, чтобы весь этот ад закончился. Это глобальная катастрофа для всего мира, и к чему мы придем – непонятно. Наша жизнь на волоске… Ну мы же все хотим мира...

Светлана отметила, что на нее подписано 10 миллионов россиян. Артистка хочет достучаться до подписчиков.

Напомним, Андрей Данилко обратился к копирующему Гитлера Путину с советом.

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