Светлана Лобода впечатлила идеальной фигурой в бикини: В чем секрет?

Певица не хочет отпускать лето и публикует в соцсети снимки с отдыха. На новых фото Лобода позирует в идеальном купальнике на фоне скалы – смотрите, как она выглядит благодаря регулярным занятиям спортом
Светлана Лобода показала стройную фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Светлана Лобода, которая переехала жить в Европу, выбрала купальник анималистичного принта – он почти никогда не выходит из моды. Это идеальный вариант как для сдельной модели, так и для бикини, как у певицы.
А как прошло ваше лето? – спросила у фолловеров Лобода, стоящая на фото в полный рост и демонстрирующая все достоинства своей фигуры.
Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.