Светлана Тарабарова умилила Сеть гимном ВСУ в исполнении дочери: "Бандерівка Марія"

Сейчас поддержку украинскому народу высказывают многие мировые знаменитости. Например, недавно свое обращение написала Леди Гага.
Даже в такое непростое для Украины время украинские знаменитости стараются не терять оптимизма и пытаются всеми силами приободрить бойцов ВСУ.
Певица Светлана Тарабарова решила записать в Instagram милое видео со своей полуторагодовалой дочерью Марией. Девочка, как и ее звездная мама, начала осваивать музыкальные инструменты и села за фортепиано.
Далее по теме
Маленькая Маша, как могла, сыграла для украинских защитников небольшую мелодию, чем растрогала пользователей Сети.
Боевой гимн для наших защитников ВСУ и Теробороны. Бандеровка Мария, 1,5 года, Украина непобедима, – добавила подпись Тарабарова.
А вот певица Наташа Королева притворяется, что ничего не происходит и продолжает молчать о войне в Украине. В отличие от западных коллег, которые трубят на весь мир о том, что Россия напала на Украину и давно пора прекратить этот ужас.
- Дженнифер Энистон помогла украинцам, которые пострадали из-за Путина.
- Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.
- Барбра Стрейзанд заявила: Путинская пропаганда о „денацификации" — пожалуй, самая большая ложь века
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращает внимание мира на войну в Украине.
- Знаменитая певица Мадонна заявила, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.