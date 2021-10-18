Светлане Лободе – 39. Именинница рассказала нам, как много работать и не сойти с ума

Откуда же у артистки такой невероятный трудоголизм и как удается самостоятельно контролировать все процессы? На эти вопросы Светлана ответила нам в свой день рождения

Светлане Лободе - 39! Раскрываем секреты ее трудоспособности / Фото: пресс-служба

В этот день "Сегодня" бы хотели сделать акцент на трудолюбии певицы, благодаря которому LOBODA, которая недавно выпустила трек о любви, стала одной из самых популярных артисток в СНГ.

На наш вопрос о том, как LOBODA успевает делать такие успехи, при этом воспитывать двоих дочерей и не понижать планку, певица отвечает достаточно просто:

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Я очень люблю то, чем занимаюсь. Моя работа – это моя жизнь. И я верю, что только когда ты любишь то, чем занимаешься и отдаешься этому на 200% – это может иметь большой результат.

Светлана Лобода / Фото: пресс-служба

Что же помогает певице находиться в постоянном тонусе и не сдавать позиции, на протяжении стольких лет? За последний год Светлана взяла достаточно мощный темп и только за несколько месяцев успела выпустить три премьеры сингла и две видео работы. Как же удается все успевать и не сгореть от постоянной включенности в процесс?

С утра я занимаюсь спортом, ем здоровую еду. И стараюсь быть на позитиве, – именно так комментирует LOBODA свое пребывание в постоянном движении.

Светлана Лобода рассказала, как все успевает / Фото: пресс-служба

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Желаем Светлане продолжать держать темп и покорять все новые и новые музыкальные вершины.

К слову, уже скоро состоится премьера клипа на сингл Americano, который за последние две недели не сходит с топ-позиций в чартах цифровых музыкальных площадок, а на YouTube, трек прослушали 5,4 млн человек.

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