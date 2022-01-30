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"Свора гиен": Оксана Байрак заступилась за поклонницу Путина Снежану Егорову

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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30 января, 17:48
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Известная режиссерка опубликовала пост в котором выразила поддержку украинской актрисе и телеведущей, оскандалившейся из-за своей гражданской позиции
Оксана Байрак вступилась за Снежану Егорову
Оксана Байрак вступилась за Снежану Егорову / Фото: instagram.com/ksanabayrak, instagram.com/snezha_egorova

Оксана Байрак реакцию Сети на пост Снежаны Егоровой называет "безумием". По мнению сценаристки, на ее коллегу накинулись неоправданно.

В своем Instagram-посте Оксана подчеркивает, что Снежана Егорова абсолютно здравомыслящий человек:

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Вы так погрязли в болезненных предубеждениях, так культивируете одиозное безумие, что здравомыслящий человек пугает вас, как помешанный. Ps. Снежа, люблю тебя! Ты – лучшая мама на свете! Космическая! Безмерно любящая! Здравомыслящая! А свора гиен.... Кстати минимальное уточнение – исследователи обнаружили, что гиены обозначают свой социальный статус с помощью характерных звуков, напоминающих хохот или хихиканье, которые они издают обычно при драках за добычу... Так вот, пусть они лающе хихикают, в своем желании ухватить себя же за облезлые хвосты, всю свою никчемную жизнь. Вернее существование... Безмерно жаль только, что своей добычей они выбрали Стаську... Всем – мира и добра.

Конечно, такое заявление Оксаны Байрак не осталось незамеченным. Режиссерке написали множество совершенно разных комментариев, а еще она показала избранные сообщения в "директе".

Например, ей рекомендуют уехать в Россию и "не засорять своим творчеством Украину".

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Реакция пользователей на пост Оксаны Байрак
Скриншот: instagram.com/stories/ksanabayrak

Байрак поспешила оправдаться, написав в сторис, что она поддержала Егорову "как мать", добавив, что "нечего сюда вносить политическую подоплеку".

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Скриншот: instagram.com/stories/ksanabayrak

Напомним, что Снежана Егорова открыто поддержала Владимира Путина на фоне сообщений о возможном полномасштабном наступлении России.

Представители украинского шоу-бизнеса и актерской среды прокомментировали высказывания Егоровой – что они думают, читайте в эксклюзивном материале "Сегодня".

Ранее бывший муж Снежаны Егоровой – Антин Мухарский – прокомментировал скандал с актрисой.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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