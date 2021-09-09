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Святослав Вакарчук и Один в каное записали трогательную песню о Львове

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
9 сентября, 13:34
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Лидер группы "Океан Ельзи" вырос во Львове. "Один в каное" – известная львовская группа. Поэтому музыканты и решили записать совместную песню об этом городе
Святослав Вакарчук и "Один в каное" записали общую песню
Святослав Вакарчук и "Один в каное" записали общую песню / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Святослав Вакарчук, который недавно стал отцом, сделал подарок своим поклонником, которые давно просили записать песню про Львов.

Вакарчук родился в Мукачеве, но когда ему исполнилось два месяца, семья переехала во Львов. С первых месяцев жизни город стал родным для будущего музыканта. По словам Святослава, он давно хотел написать композицию о Львове, который артист называет "лучшим местом на Земле".

27 лет существует группа "Океан Ельзи" и за это время я не написал ни одной песни о Львове, хотя очень хотел. Просто я не умею писать песен "на злобу дня". Вообще не верю, что возможно так создать песню, которая будет жить. А сейчас в моей жизни то время, когда в силу разных обстоятельств я по другому осознал значение родного Львова для меня, – говорит Вакарчук.

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По словам Святослава, он хотел записать эту песню совместно с другими музыкантами и ни на секунду не сомневался, что это стоит сделать с "Один в каное" – украинским инди-коллективом из Львова. По словам Святослава, он написал эту песню очень быстро, "на одном дыхании".

В комментариях слушатели поблагодарили музыкантов за такой подарок, назвав песню "шедевром".

  • О, мой бог, шедевр.
  • Дорогие, это шедеврально, ну как остановиться слушать? Невозможно.
  • Любимые группы создали этот шедевр, что может быть лучше?
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Скриншот: YouTube

Напомним, The Hardkiss впечатлили фанатов драйвовым клипом на трек "7 вітрів".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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