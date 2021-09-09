Святослав Вакарчук и Один в каное записали трогательную песню о Львове

Лидер группы "Океан Ельзи" вырос во Львове. "Один в каное" – известная львовская группа. Поэтому музыканты и решили записать совместную песню об этом городе

Святослав Вакарчук и "Один в каное" записали общую песню / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Святослав Вакарчук, который недавно стал отцом, сделал подарок своим поклонником, которые давно просили записать песню про Львов.

Вакарчук родился в Мукачеве, но когда ему исполнилось два месяца, семья переехала во Львов. С первых месяцев жизни город стал родным для будущего музыканта. По словам Святослава, он давно хотел написать композицию о Львове, который артист называет "лучшим местом на Земле".

27 лет существует группа "Океан Ельзи" и за это время я не написал ни одной песни о Львове, хотя очень хотел. Просто я не умею писать песен "на злобу дня". Вообще не верю, что возможно так создать песню, которая будет жить. А сейчас в моей жизни то время, когда в силу разных обстоятельств я по другому осознал значение родного Львова для меня, – говорит Вакарчук.

Реклама

По словам Святослава, он хотел записать эту песню совместно с другими музыкантами и ни на секунду не сомневался, что это стоит сделать с "Один в каное" – украинским инди-коллективом из Львова. По словам Святослава, он написал эту песню очень быстро, "на одном дыхании".

В комментариях слушатели поблагодарили музыкантов за такой подарок, назвав песню "шедевром".

О, мой бог, шедевр.

Дорогие, это шедеврально, ну как остановиться слушать? Невозможно.

Любимые группы создали этот шедевр, что может быть лучше?

Реклама

Скриншот: YouTube

Напомним, The Hardkiss впечатлили фанатов драйвовым клипом на трек "7 вітрів".