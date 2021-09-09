Святослав Вакарчук и Один в каное записали трогательную песню о Львове

Святослав Вакарчук, который недавно стал отцом, сделал подарок своим поклонником, которые давно просили записать песню про Львов.
Вакарчук родился в Мукачеве, но когда ему исполнилось два месяца, семья переехала во Львов. С первых месяцев жизни город стал родным для будущего музыканта. По словам Святослава, он давно хотел написать композицию о Львове, который артист называет "лучшим местом на Земле".
27 лет существует группа "Океан Ельзи" и за это время я не написал ни одной песни о Львове, хотя очень хотел. Просто я не умею писать песен "на злобу дня". Вообще не верю, что возможно так создать песню, которая будет жить. А сейчас в моей жизни то время, когда в силу разных обстоятельств я по другому осознал значение родного Львова для меня, – говорит Вакарчук.
По словам Святослава, он хотел записать эту песню совместно с другими музыкантами и ни на секунду не сомневался, что это стоит сделать с "Один в каное" – украинским инди-коллективом из Львова. По словам Святослава, он написал эту песню очень быстро, "на одном дыхании".
В комментариях слушатели поблагодарили музыкантов за такой подарок, назвав песню "шедевром".
- О, мой бог, шедевр.
- Дорогие, это шедеврально, ну как остановиться слушать? Невозможно.
- Любимые группы создали этот шедевр, что может быть лучше?
Напомним, The Hardkiss впечатлили фанатов драйвовым клипом на трек "7 вітрів".