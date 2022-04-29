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Святослав Вакарчук снял новый клип для хита "Обійми" на развалинах в Харькове

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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29 апреля, 12:20
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Фронтмен группы "Океан Ельзи" презентовал новый клип на свой хит "Обійми", который снял во дворе разрушенного оккупантами дома в Харькове
Святослав Вакарчук снял новый клип на песню Обійми
Святослав Вакарчук снял новый клип на песню Обійми / Фото: Скриншот из видео

Святослав Вакарчук своими глазами видел все те ужасы, которые происходят в разбомбленных российскими войсками украинских городах. Недавно музыкант побывал на востоке Украины, где своим творчеством поддержал бойцов украинкой армии.

Хиты "Океан Ельзи" обрели новое звучание в военных реалиях, поэтому и картинка в клипах должна была измениться. Вакарчук вместе с музыкантами Akustikos art group записал специальную версию клипа "Обійми".

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Локацию для записи видео музыкант выбрал не случайно. В клипе показан двор Дворца труда в Харькове, который разбомбили во время войны российские захватчики. Запись видео для песни происходила 14 апреля, когда Вакарчук приезжал в город.

Этот дом 1916 года выстоял в две Мировые войны и потерпел значительные разрушения во время российского вторжения в Украину в 2022 году,- поделился фронтмен "Океан Ельзи".

Как сообщил музыкант, специальная версия клипа снята специально для открытия украинского павильона на Венецианской биеннале-2022.

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Напомним, что Святослав Вакарчук впервые в жизни провел Пасху в Харькове. Он вместе с Сергеем Жаданом поздравили украинцев с праздником.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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