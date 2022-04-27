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Святослав Вакарчук спел для защитников на востоке Украины свой хит "Все буде добре": видео

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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27 апреля, 10:52
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Лидер группы "Океан Эльзы" продолжает поддерживать наших военных в горячих точках Украины
Святослав Вакарчук дал мини-концерт на востоке нашей страны
Святослав Вакарчук дал мини-концерт на востоке нашей страны / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

За время войны России против Украины Святослав Вакарчук уже успел побывать в Харькове, Киеве, Одессе, Чернигове и Луганской области, где он выступил перед полицейскими.

Артист встречается с волонтерами, военными, играет мини-концерты для переселенцев и защитников нашей страны. Такими встречами он делится в своих соцсетях.

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Сейчас же Святослав Вакарчук опубликовал видео, где он поет под гитару в одной из фронтовых частей на востоке Украины.

Артист исполнял для наших бойцов композиции "Все буде добре" и "Місто Марії" – песню, посвященную защитникам Мариуполя.

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Пользователи Сети поблагодарили Вакарчука за то, что он делает для наших защитников:

  • Слава, вы молодец! Поддерживаете наших воинов!
Скриншот Facebook
  • Гордимся вашим духом патриотизма! Это очень важные встречи для наших непобедимых Защитников!
Скриншот Facebook
  • Это потрясающая поддержка для наших защитников! Святослав, вы делаете невероятную работу, поднимая дух нашим ребятам!
Скриншот Facebook
  • Вы делаете важное дело, спасибо!
Скриншот Facebook

Напомним, что Святослав Вакарчук впервые в жизни провел Пасху в Харькове. Он вместе с Сергеем Жаданом поздравили украинцев с праздником.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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