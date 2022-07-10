Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 📺 Пояснює Панюта ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Святослав Вакарчук впервые после рождения дочери вышел в соцсети. Кого поблагодарил певец?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 июля, 16:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Фронтмен группы "Океаны Эльзы" выступил перед защитниками Украины. Где побывал музыкант и к кому обратился по-английски – читайте в материале

Совсем недавно Святослав Вакарчук во второй раз стал отцом. В перерывах между отцовством исполнитель продолжает выступать для бойцов ВСУ.

Так на днях музыкант посетил 28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода и 59 отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка. Это было первое выступление Вакарчука после рождения дочери.

Реклама

Святослав Вакарчук выступил перед бойцами
Святослав Вакарчук выступил перед бойцами

После выступления певец вышел на связь со своими поклонниками в социальных сетях. В Facebook он опубликовал фото и видео с выступления.

Лидер "Океан Ельзи" после рождения дочери дал первый мини-концерт
Лидер "Океан Ельзи" после рождения дочери дал первый мини-концерт

Реклама

Говорили, пели, много смеялись. Кстати, вот это – шутки, смех – неотъемлемая часть каждого общения с ними. Люди, которые ежеминутно находятся в зоне опасности, ежедневно смотрят в глаза смерти, хорошо разбираются в ценностях жизни, ценят моменты простых человеческих радостей, – написал в публикации фронтмен "Океан Ельзи".

Также в своем посте Вакарчук поблагодарил британскую рок-группу Coldplay.

Coldplay, спасибо, ребята, за поддержку Украины! – написал музыкант.

Напомним, ранее музыканты исполнили хит "Океан Ельзи" – "Обійми" – во время своего концерта в Польше.

Реклама

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять