Святослав Вакарчук впервые после рождения дочери вышел в соцсети. Кого поблагодарил певец?

Фронтмен группы "Океаны Эльзы" выступил перед защитниками Украины. Где побывал музыкант и к кому обратился по-английски – читайте в материале

Совсем недавно Святослав Вакарчук во второй раз стал отцом. В перерывах между отцовством исполнитель продолжает выступать для бойцов ВСУ.

Так на днях музыкант посетил 28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода и 59 отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка. Это было первое выступление Вакарчука после рождения дочери.

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Святослав Вакарчук выступил перед бойцами

После выступления певец вышел на связь со своими поклонниками в социальных сетях. В Facebook он опубликовал фото и видео с выступления.

Лидер "Океан Ельзи" после рождения дочери дал первый мини-концерт

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Говорили, пели, много смеялись. Кстати, вот это – шутки, смех – неотъемлемая часть каждого общения с ними. Люди, которые ежеминутно находятся в зоне опасности, ежедневно смотрят в глаза смерти, хорошо разбираются в ценностях жизни, ценят моменты простых человеческих радостей, – написал в публикации фронтмен "Океан Ельзи".

Также в своем посте Вакарчук поблагодарил британскую рок-группу Coldplay.

Coldplay, спасибо, ребята, за поддержку Украины! – написал музыкант.

Напомним, ранее музыканты исполнили хит "Океан Ельзи" – "Обійми" – во время своего концерта в Польше.